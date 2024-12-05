Украина планирует заявить о готовности к миру: детали встречи команды Трампа с Ермаком от WSJ

Украина в ближайшее время намерена объявить о своей готовности к миру с Россией. Это один из ключевых вопросов встречи главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака с представителями команды Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal. Издание отмечает, что встреча, которая состоялась в США, стала началом переговоров между Украиной и командой Трампа, в частности относительно возможных путей прекращения войны с Россией.

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В переговорах приняли участие будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Цель встречи

Во время встречи Келлог выразил поддержку текущим поставкам оружия от администрации президента Джо Байдена, отметив, что это будет способствовать в дальнейших переговорах. В то же время вопрос вступления Украины в НАТО не заинтересовал представителей команды Трампа.

По данным издания, Украина планирует объявить о своей готовности к миру. Целью визита Ермака было не только представление Украины как "конструктивного партнера в достижении мира", но и налаживание отношений с помощниками будущего президента США. Однако, как отмечает WSJ, в команде Трампа обсуждаются планы, по которым России по завершению войны останется около 20% территории Украины.

Переговоры, которые Украина начала с командой Трампа, сосредоточены на вопросах прекращения войны с Россией. Главная цель Киева на этих переговорах – получить реальные гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение войны в будущем.

В целом, по мнению источников WSJ, Киев стремится достичь конкретных результатов в вопросе мира и безопасности, а также укрепить свою позицию в будущих переговорах с Россией.