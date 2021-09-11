Готовы к встрече с террористами: чем поражают бойцы элитной спецслужбы Yamam

Израиль – земля Авраама, Исаака и Иакова, место рождения Иисуса. Однако за этими историями скрываются сложные и очень непростые, кровавые противостояния – евреев с одной стороны и арабского мира с другой. Сегодня спецслужбы именно этой страны называют одними из самых мощных в мире. Одна из них – Централизованный специальное подразделение или сокращенно Yamam.

Это формирование специализируется исключительно на борьбе с терроризмом. Ребята из этого органа выполняют роль спецназа, но нередко берутся в качестве тайной полиции и даже карательных отрядов, однако исключительно в отношении террористов.

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Как появился Yamam

Потребность в появлении такого подразделения как Yamam появилась в 1974 году. Тогда случилась трагедия, получившая название "Резня в Маалоте". В середине 2 мая террористов из организации "Демократический фронт освобождения Палестины" захватили заложников в школе. По дороге к месту совершения преступления, они еще убили 4 израильтян.

Требования были стандартными, как для палестинцев того времени – освободить их людей из израильских тюрем. Пойти на такой шаг в Иерусалиме не могли. Ведь террористы просили выпустить на волю не одного, не двух, а более 20 бойцов.



Бойцы Yamam / Фото полиции Израиля

Сначала пытались договориться. Однако, когда 9-часовые переговоры результата не принесли, начали штурм. Тоже, как оказалось, неудачный. Из более 80 заложников террористы успели расстрелять более 20, среди жертв были и дети. Операция потерпела крах из-за того, что в то время у израильтян не было органа, который специализировался бы на освобождении заложников.

Поскольку такого ведомства в Израиле не было – его и решили создать. И определить главным приоритетом борьбу с террористами внутри страны.

"Элемент неожиданности – вот ключ к успешной операции. Все потому, что террорист может нажать на спусковой крючок в долю секунды, соответственно – убивать заложников", – рассказал бывший коммандос Муки Дестер.

Структура спецслужбы

Yamam сам по собе – это спецподразделение пограничной полиции Израиля. Однако в своем роде этот орган не единственный. Если бойцы Yamam – это спецназ, который выполняет роль штурмовиков и выдвигается только на наиболее важные миссии, касающиеся безопасности граждан, то в структуре Вооруженных сил страны есть еще такое ведомство, как Yasam.

Yasam

Это своего рода специализированные полицейские патрули, ответственные за безопасность на улицах страны. Занимаются они всем тем, что и обычные полийцейськи, но с акцентом на терроризм. Да и к тому же в основном контролируют границы государства.



Спецслужба делится на несколько подразделений / Фото полиции Израиля

Yamas

А еще в составе бойцов пограничной полиции есть Yamas – этих ребят можно было бы назвать волками в шкурах овец. Туда на службу берут людей, которые очень похожи на арабов. Они запускают их, скажем так, в тылы, где бойцы собирают нужную информацию, наблюдают за настроениями арабского общества. А при необходимости – могут легко задержать или ликвидировать террориста.

Обычно все 3 подразделения работают в комплексе, что значительно уменьшает шансы злоумышленников на атаку.

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"Yamam – это элитное спецподразделение направленное на спасение заложников. Бойцы могут сделать все, и даже больше, чем вы можете подумать. Представьте, что фильмы о Джеймсе Бонде стали бы реальностью – вот так и работают в Yamam. Гибкость, скорость выполнения задач и реакция – это все на высоте", – отметил боец Yamam офицер "Э".

Первые задачи Yamam

К первым задач бойцы Yamam приступили практически сразу после создания. С середины 70-х до середины 80-х годов они регулярно выезжали на миссии. Но успеха удавалось достигать не всегда.

Например, в 1978 году бойцы палестинской группировки ФАТХ проникли на территорию Израиля и начали захватывать израильтян в заложники. Преимущественно к террористам в плен попадали люди из автомобилей и автобусов. Отсюда и название тех событий – "Теракт на прибрежном шоссе".



Yamam​ специализируется исключительно на борьбе с терроризмом / Фото полиции Израиля

Уже наученные предыдущим опытом бойцы, переговоров с террористами решили не вести. Вместо этого – сразу начать штурм. Из 11 террористов убить удалось 9, но цена была слишком большой. 39 израильтян погибли во время перестрелки, более 70 получили ранения. Современные исследователи уверены, что другого результата не следовало и ожидать. Террористы хорошо укрепили свои позиции, перестрелка – единственный правильный выход. И смерти 39 гражданских помогли спасти десятки других жизней, иначе погибли бы все.

Первая палестинская интифада

В декабре 1987 года началась Первая палестинская интифада, то есть восстание. Палестинцы вышли на протест против насилия в отношении своего народа. Так как израильтяне насильно выселяли их из домов без права на возвращение. Начались масштабные столкновения между арабами и израильтянами. В ход шли коктейли Молотова и камни.



Первая палестинская интифада началась в декабре 1987 года / Фото AFP

Израильская армия и спецслужбы простояли произволу на улицах. Столкновения продолжались до 1991 года. Тогда погибли более 2 тысячи человек и практически все были палестинцам. Ненадолго конфликт удалось замять. Пока история не повторилась в 2000 году. Те события получили название Вторая палестинская интифада.

Протесты и столкновения продолжались до 2005 года и унесли с собой 7 тысяч жизней. Ведь здесь в ход пускали уже и огнестрельное оружие. Пока израильские военные выбивали протестующих на улицах, бойцы Ямам выслеживали потенциальных террористов. А дальше 2 сценария:

или тюрьма;

или казнь на месте.

Сколько удалось арестовать во время Второй интифады – неизвестно. А вот количество убитых террористов достигает почти двух сотен. Во время тех протестов Yamam показали себя как карательные отряды. И хотя среди палестинцев такая тактика израильтян вызвала критику, на нее особо внимание никто не обращал. Ведь позиция Иерусалима четкая – мы боремся с террористами.

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Отбор в подразделение Yamam

Отбор в подразделение Yamam трудно назвать одним из самых сложных в мире. А все потому, что в отличие от других спецподразделений, эти ребята не рассказывают, как можно попасть на службу. Из известного лишь то, что возраст – это далеко не главное условие для поступления. В этом формировании ценится опыт.

Поэтому в ряды Yamam набирают уже и без того элитных бойцов. Обучение проходят без так называемой элементарщины или базовых навыков кандидатов. Люди, которые приходят в подразделение уже знают все нюансы. Их ждет этап отбора и подготовка, где в приоритете стрельбы и умение креативно мыслить. В таких контртеррористических подразделениях задача всего одна – ликвидировать террориста можно быстрее и без вреда для окружающих.

Кандидаты, которые хотят попасть в спецподразделение должны иметь отличные и экстраординарные навыки. И это уже не говоря о самом отборе, после которого останется только 1% желающих. То есть в ведомство заберут только кого-то одного,

– объяснил боец ​​Yamam.

Несмотря на то, что детали методик подготовки бойцов остаются в тайне, хорошо известны специализации членов подразделения:

инженеры;

техники;

кинологи;

штурмовики;

снайперы.

2 последних направления – одни из важнейших в Yamam. Именно на их плечах лежит успех операции. Задача штурмовиков максимально быстро повернуть любой террористический сценарий в свою пользу. Тогда как снайперы отвечают за безопасность членов подразделения и параллельно выжидают злоумышленников. Эффективная работа снайперов – это залог успешно выполненного задания.

Вооружение спецслужбы

В арсенале Yamam много различного вооружения. Однако, самым распространенным типом для боев на ближних дистанциях является "Узи". Он легкий, обладает хорошей точностью, достаточно короткий, чтобы позволить прятаться за стенами и укрытиями. Более того, столь сбалансирован, что стрелять из него можно одной рукой. Точно, как в боевиках.

Человек с навыками стрельбы и умением контролировать оружие с легкостью справится с такой задачей, как выстрелы одной рукой. Не говоря уже о хорошо тренированном бойце спецподразделения.

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В списке вооружения также снайперские винтовки с самыми разными современными прицелами. Денег на бойцовские инструменты в Израиле не жалеют. Когда постоянно приходится сталкиваться с таким явлением как терроризм – нужно обеспечить формирование как можно лучшей экипировкой.

Кстати, когда собственного арсенала для выполнения задания не хватает, Yamam пользуются, скажем так "услугами", других подразделений. Слаженное взаимодействие между всеми спецведомствами страны обеспечивает эффективный результат во время контртеррористических операций.