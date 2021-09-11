Це формування спеціалізується виключно на боротьбі із тероризмом. Хлопці з цього органу виконують роль спецназу, але нерідко беруться до роботи у ролі таємної поліції і навіть каральних загонів, однак виключно щодо терористів.

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Як з'явився Yamam

Потреба в появі такого підрозділу як Yamam з'явилася у 1974 році. Тоді трапилася трагедія, що отримала назву різанина в Маалоті. В середині травня 2 терористів із організації "Демократичний фронт визволення Палестини" захопили заручників у школі. Дорогою до місця скоєння злочину, вони ще убили 4 ізраїльтян.

Вимоги були стандартними, як для палестинців у той час – звільнити їхніх людей із ізраїльських в'язниць. Піти на такий крок в Єрусалимі не могли. Адже терористи просили випустити на волю не одного, не двох, а понад 20 бійців.



Бійці Yamam / Фото поліції Ізраїля

Спочатку намагалися домовитися. Однак, коли 9-годинні переговори результату не принесли, почали штурм. Теж, як виявилося, невдалий. Із понад 80 заручників терористи встигли розстріляти понад 20, серед жертв були й діти. Операція зазнала краху через те, що на той час в ізраїльтян не було органу, який спеціалізувався би на визволенні заручників.

Оскільки такого відомства в Ізраїля не було – його й вирішили створити. І визначити головним пріоритетом боротьбу із терористами всередині країни.

"Елемент несподіванки – ось це ключ до успішної операції. Все тому, що терорист може натиснути на спусковий гачок за долю секунди, відповідно – убивати заручників", – розповів колишній командос Мукі Дестер.

Структура спецслужби

Yamam сам собою – це спецпідрозділ прикордонної поліції Ізраїлю. Однак у своєму роді цей орган не єдиний. Якщо бійці Yamam – це спецназ, який виконує роль штурмовиків і виступає лише на надважливі місії, що стосується безпеки громадян, то в структурі Збройних сил країни є ще таке відомство, як Yasam.

Yasam Це свого роду спеціалізовані поліцейські патрулі, відповідальні за безпеку на вулицях країни. Займаються вони всім тим, що й звичайні полійцейські, але з акцентом на тероризм. Та й до того ж в основному контролюють кордони держави.

Спецслужба поділяється на декілька підрозділів / Фото поліції Ізраїля Yamas

А ще у складі бійців прикордонної поліції є Yamas – цих хлопців можна було б назвати вовками в шкірі вівці. Туди на службу беруть людей, які дуже схожі на арабів. Вони запускають їх, скажімо так, в тили, де бійці збирають потрібну інформацію, спостерігають за настроями арабського суспільства. А за потреби – можуть легко скрутити чи ліквідувати терориста.

Зазвичай всі 3 підрозділи працюють в комплексі, що значно зменшує шанси зловмисників на атаку.

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"Yamam – це елітний спецпідрозділ спрямований на порятунок заручників. Бійці можуть зробити все, і навіть більше, ніж ви можете подумати. Уявіть, що фільми про Джеймса Бонда стали б реальністю – ось так і працюють в Yamam. Гнучкість, швидкість виконання завдань і реакція – це все на висоті", – зазначив боєць Yamam офіцер "Е".

Перші завдання Yamam

До перших завдань бійці Yamam приступили практично одразу після створення. Із середини 70-х до середини 80-х років вони регулярно виїжджали на місії. Та успіху вдавалося досягати не завжди.

Наприклад, у 1978 році бійці палестинського угрупування ФАТХ пробралися на територію Ізраїлю і почали забирати ізраїльтян у заручники. Переважно до терористів у полон потрапляли люди з автомобілів та автобусів. Звідси і назва тих подій – "Теракт на прибережному шосе".



Yamam​ спеціалізується виключно на боротьбі із тероризмом / Фото поліції Ізраїля

Вже навчені попереднім досвідом бійці, переговорів із терористами вирішили не вести. Натомість – одразу почати штурм. Із 11 терористів убити вдалося 9, але ціна була надто великою. 39 ізраїльтян загинули під час перестрілки, понад 70 дістали поранення. Сучасні дослідники впевнені, що іншого результату годі було й очікувати. Терористи добре укріпили свої позиції, перестрілка – єдиний правильний вихід. І смерті 39 цивільних допомогли врятувати десятки інших життів, інакше загинули би всі.

Перша палестинська інтифада

У грудні 1987 року почалася Перша палестинська інтифада, тобто повстання. Палестинці вийшли на протест проти насильства щодо свого народу. Адже ізраїльтяни насильно виселяли їх із будинків без права на повернення. Почалися масштабні зіткнення між арабами та ізраїльтянами. В хід ішли коктейлі молотова та каміння.



Перша палестинська інтифада почалась у грудні 1987 року / Фото AFP

Ізраїльська армія і спецслужби простояли свавіллю на вулицях. Зіткнення тривали аж до 1991 року. Тоді загинули більше ніж 2 тисячі людей і практично всі були палестинцям. Ненадовго конфлікт вдалося замнути. Аж поки історія не повторилася у 2000 році. Ті події отримали назву Друга палестинська інтифада.

Протести і битви тривали до 2005 року і забрали із собою 7 тисяч життів. Адже тут в хід пускали вже й вогнепальну зброю. Поки ізраїльські військові вибивали протестувальників на вулицях, бійці Ямам вистежували потенційних терористів. А далі 2 сценарії:

або ув'язнення;

або страта на місці.

Скількох вдалося арештувати під час Другої інтифади – невідомо. А от кількість убитих терористів досягає майже двох сотень. Під час тих протестів Yamam показали себе як каральні загони. І хоч серед палестинців така тактика ізраїльтян викликала критику, на неї особливо увагу ніхто не звертав. Адже позиція Єрусалиму була чіткою – ми боремося із терористами.

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Відбір у підрозділ Yamam

Відбір у підрозділ Yamam важко назвати одним із найскладніших у світі. А все тому, що на відміну від інших спецпідрозділів, ці хлопці не розповідають, як саме можна потрапити на службу. З відомого лише те, що вік – це далеко не головна умова для вступу. У цьому формуванні цінується досвід.

Тому в ряди Yamam набирають вже й без того елітних бійців. Навчання проходять без так званої елементарщини чи базових навичок кандидатів. Люди, які приходять у підрозділ вже знають всі нюанси. На них чекатиме етап відбору і підготовка, де в пріоритеті стрільби і вміння креативно мислити. У таких контртерористичних підрозділах завдання всього одне – ліквідувати терориста якомога швидше і без шкоди для оточуючих.

Кандидати, які хочуть потрапити у спецпідрозділ повинні мати відмінні та екстраординарні навички. І це вже не кажучи про сам відбір, після якого залишиться лише 1% охочих. Тобто у відомство заберуть лише когось одного,

– пояснив боєць Yamam.

Попри те, що деталі методик підготовки бійців залишаються у таємниці, добре відомими є спеціалізації членів підрозділу:

інженери;

техніки;

кінологи;

штурмовики;

снайпери.

2 останні напрямки – одні із найважливіших в Yamam. Саме на їхніх плечах лежить успіх операції. Завдання штурмовиків максимально швидко повернути будь-який терористичний сценарій на свою користь. Тоді як снайпери відповідають за безпеку членів підрозділу і паралельно вичікують зловмисників. Ефективна робота снайперів – це запорука успішно виконаного завдання.

Озброєння спецслужби

В арсеналі Yamam багато різного озброєння. Однак, найпоширенішим типом для боїв на ближніх дистанціях є "Узі". Він легкий, має хорошу точність, достатньо короткий, щоб дозволити ховатися за стінами і укриттями. Ба більше, настільки збалансований, що стріляти з нього можна однією рукою. Точнісінько, як у бойовиках.

Людина з навичками стрільби і вмінням контролювати зброю з легкістю справиться із таким завданням, як постріли однією рукою. Не кажучи вже про добре натренованого бійця спецпідрозділу.

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У списку озброєння є також снайперські гвинтівки із найрізноманітнішими сучасними прицілами. Грошей на бійцівські інструменти в Ізраїлі не жаліють. Коли постійно доводиться стикатися з таким явищем як тероризм – потрібно забезпечити формування якомога кращим екіпіруванням.

До речі, коли чогось власного арсеналу для виконання завдання не вистачає, Yamam користуються, скажімо "послугами", інших підрозділів. Злагоджена взаємодія між усіма спецвідомствами країни забезпечує ефективний результат під час контртерористичних операцій.