Готовы применить при необходимости, – командующий ООС о Javelin

2 декабря 2021 , 14:34
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Источник:

"Радио Свобода"

Объединенные силы готовы применить противотанковые комплексы Javelin на Донбассе в случае необходимости. Однако пока командование не может комментировать действия своих подразделений.

Об этом рассказал в интервью командующий ООС Александр Павлюк. В частности, ему задали вопрос относительно того, применяют ли Javelin на Донбассе, ведь в Раде и Главном управлении разведки подтверждают такой факт, а в ООС – отрицают.

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"Я никогда не комментирую действия наших подразделений – это наше военное дело. Если кто-то хочет комментировать наши действия – мы не можем запретить", – сказал командующий ООС.

По словам Александра Павлюка, украинские военные укомплектованы Javelin. Подразделение постоянно изучает варианты действий по наиболее угрожающим направлениям.

При необходимости мы готовы применить (Javelin – 24 канал), а остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия,
– сказал Павлюк.

Javelin в Украине: коротко

  • Javelin называют переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Оружие предназначено для поражения бронетехники и малоскоростных целей, вертолетов и беспилотников в частности.
  • В рамках двусторонних договоренностей с США поставки Javelin в Украину осуществляют с весны 2018 года. Новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла из США в октябре 2021 года.
  • В конце ноября 2021 года глава разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times якобы заявил, что Вооруженные силы Украины применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе.
  • Соответствующую информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин. Однако политик не уточнил, когда и при каких условиях это произошло.
  • Зато в Объединенных силах информацию главы разведки Минобороны опровергают.
Автор: Жанна Клименко