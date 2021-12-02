Готовы применить при необходимости, – командующий ООС о Javelin
Источник:"Радио Свобода"
Объединенные силы готовы применить противотанковые комплексы Javelin на Донбассе в случае необходимости. Однако пока командование не может комментировать действия своих подразделений.
Об этом рассказал в интервью командующий ООС Александр Павлюк. В частности, ему задали вопрос относительно того, применяют ли Javelin на Донбассе, ведь в Раде и Главном управлении разведки подтверждают такой факт, а в ООС – отрицают.
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"Я никогда не комментирую действия наших подразделений – это наше военное дело. Если кто-то хочет комментировать наши действия – мы не можем запретить", – сказал командующий ООС.
По словам Александра Павлюка, украинские военные укомплектованы Javelin. Подразделение постоянно изучает варианты действий по наиболее угрожающим направлениям.
При необходимости мы готовы применить (Javelin – 24 канал), а остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия,
– сказал Павлюк.
Javelin в Украине: коротко
- Javelin называют переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Оружие предназначено для поражения бронетехники и малоскоростных целей, вертолетов и беспилотников в частности.
- В рамках двусторонних договоренностей с США поставки Javelin в Украину осуществляют с весны 2018 года. Новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла из США в октябре 2021 года.
- В конце ноября 2021 года глава разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times якобы заявил, что Вооруженные силы Украины применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе.
- Соответствующую информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин. Однако политик не уточнил, когда и при каких условиях это произошло.
- Зато в Объединенных силах информацию главы разведки Минобороны опровергают.