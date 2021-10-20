Готовится в Кабо-Верде: Поклонская похвасталась фото в дипломатическом мундире

20 октября 2021 , 18:09
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Источник:

инстаграм Натальи Поклонской

Кремлевскую колаборантку Наталью Поклонскую Владимир Путин отправил в Африку. Там она будет послом России в Кабо-Верде.

Соответствующее фото в форме Поклонская опубликовала в инстаграмt. Решение о назначении подписал глава Кремля 13 октября.

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Поклонская, которую отправляют в Африку, похвасталась мундиром

Наталья Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире,
– поспешили написать российские СМИ.


Поклонская опубликовала фото в мундире / Фото с инстаграмf Натальи Поклонской

Что известно о новом назначении колаборантки Поклонской

  • Еще в конце августа 2021 года российские СМИ начали писать о новом назначении Натальи Поклонской. Уже тогда стало известно, что ее отправят в Африку.
  • Точнее возглавить российское посольство в Кабо-Верде – африканская  республика расположена на островах в Атлантическом океане.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина при определенных обстоятельствах может "испортить жизнь" Натальи Поклонской – украинской колаборантке и бывшему так называемому "экс-прокурору Крыма".
  • Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова уверяла, что правоохранители планируют заочно привлечь к ответственности бывшую украинскую юристку Наталью Поклонскую, которая перешла на сторону оккупантов.
  • Адвокат Поклонской Максим Могильницкий заявил, что Украине экстрадировать ее не удастся, учитывая "неприкосновенность дипломатического агента".
Автор: Діана Квасневська