Готовится в Кабо-Верде: Поклонская похвасталась фото в дипломатическом мундире
20 октября 2021 , 18:09Читати новину українською
Источник:инстаграм Натальи Поклонской
Кремлевскую колаборантку Наталью Поклонскую Владимир Путин отправил в Африку. Там она будет послом России в Кабо-Верде.
Соответствующее фото в форме Поклонская опубликовала в инстаграмt. Решение о назначении подписал глава Кремля 13 октября.
Читайте также Поклонскую назначили в Кабо-Верде из-за тесных взаимоотношений с чиновником, – Фейгин
Поклонская, которую отправляют в Африку, похвасталась мундиром
Наталья Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире,
– поспешили написать российские СМИ.
Поклонская опубликовала фото в мундире / Фото с инстаграмf Натальи Поклонской
Что известно о новом назначении колаборантки Поклонской
- Еще в конце августа 2021 года российские СМИ начали писать о новом назначении Натальи Поклонской. Уже тогда стало известно, что ее отправят в Африку.
- Точнее возглавить российское посольство в Кабо-Верде – африканская республика расположена на островах в Атлантическом океане.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина при определенных обстоятельствах может "испортить жизнь" Натальи Поклонской – украинской колаборантке и бывшему так называемому "экс-прокурору Крыма".
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова уверяла, что правоохранители планируют заочно привлечь к ответственности бывшую украинскую юристку Наталью Поклонскую, которая перешла на сторону оккупантов.
- Адвокат Поклонской Максим Могильницкий заявил, что Украине экстрадировать ее не удастся, учитывая "неприкосновенность дипломатического агента".