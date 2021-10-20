Відповідне фото у формі Поклонська опублікувала в інстаграмі. Рішення про призначення підписав очільник Кремля 13 жовтня.
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Поклонська, яку відправляють в Африку, похизувалась мундиром
Наталія Поклонська опублікувала фото в дипломатичному мундирі,
– поспішили написати російські ЗМІ.
Поклонська опублікувала фото в мундирі / Фото з інстаграму Наталії Поклонської
Що відомо про нове призначення колаборантки Поклонської
- Ще наприкінці серпня 2021 року російські ЗМІ почали писати про нове призначення Наталії Поклонської. Вже тоді стало відомо, що її відправлять в Африку.
- Точніше очолити російське посольство у Кабо-Верде – африканську республіку, яка розташована на островах в Атлантичному океані.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна за певних обставин може "зіпсувати життя" Наталії Поклонській – українській колаборантці та колишній так званій "експрокурорці Криму".
- Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова запевняла, що правоохоронці планують заочно притягнути до відповідальності колишню українську юристку Наталію Поклонську, яка перейшла на сторону окупантів.
- Адвокат Поклонської Максим Могильницький заявив, що Україні екстрадувати її не вдасться, з огляду на "недоторканість дипломатичного агента".