На Говерле в Карпатах сошла лавина: госпитализировали женщину и ребенка

Женщина с ребенком пострадала в украинских Карпатах. Они поднимались на Говерлу, когда там сошла лавина. Оба уже госпитализированы.

49-летняя женщина и 12-летний ребенок находятся в Яремчанской центральной городской больнице Ивано-Франковской области. Карета "скорой" привезла их туда 15 января.

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В больнице сообщили подробности

У ребенка диагностировали травму руки, его состояние оценивают как удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. По словам директора больницы Александра Соколовского, они сами рассказали, что пострадали из-за лавины на Говерле.

Пациентов обследуют медики. Они — в сознании, но имеют психологическую травму,

– добавил он.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области уточнили, что не привлекали своих работников к помощи. Ведь к ним по поводу этого инцидента никто не обращался.

Трагедия в Карпатах

Накануне во время восхождения на Говерлу пострадали туристы из Одесской области. Девушка, парень и его мать ушли в горы, несмотря на плохую погоду.

Не дойдя 800 метров до вершины, они были вынуждены возвращаться. Во время спуска все трое поскользнулись и упали в обрыв. 57-летняя женщина получила смертельные травмы.

Спасателям понадобилось время, чтобы найти 32-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Их транспортировали в безопасное место и передали медикам.

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