На Говерле в Карпатах сошла лавина: госпитализировали женщину и ребенка
Источник:Суспільне
Женщина с ребенком пострадала в украинских Карпатах. Они поднимались на Говерлу, когда там сошла лавина. Оба уже госпитализированы.
49-летняя женщина и 12-летний ребенок находятся в Яремчанской центральной городской больнице Ивано-Франковской области. Карета "скорой" привезла их туда 15 января.
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В больнице сообщили подробности
У ребенка диагностировали травму руки, его состояние оценивают как удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. По словам директора больницы Александра Соколовского, они сами рассказали, что пострадали из-за лавины на Говерле.
Пациентов обследуют медики. Они — в сознании, но имеют психологическую травму,
– добавил он.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области уточнили, что не привлекали своих работников к помощи. Ведь к ним по поводу этого инцидента никто не обращался.Обратите внимание! В Укргидрометцентре предупреждали, что 15-16 января в горах Ивано-Франковской области, Закарпатья, Буковины и Львовщины будет умеренная опасность схода лавин.
Трагедия в Карпатах
- Накануне во время восхождения на Говерлу пострадали туристы из Одесской области. Девушка, парень и его мать ушли в горы, несмотря на плохую погоду.
- Не дойдя 800 метров до вершины, они были вынуждены возвращаться. Во время спуска все трое поскользнулись и упали в обрыв. 57-летняя женщина получила смертельные травмы.
- Спасателям понадобилось время, чтобы найти 32-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Их транспортировали в безопасное место и передали медикам.