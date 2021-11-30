Говорили еще в начале года, – Путин о полномасштабном вторжении в Украину

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном полномасштабном вторжении в Украину. Глава Кремля сыронизировал над тем, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года.

Лидер Кремля традиционно обвинил в агрессии Украину и вспомнил о вымышленных "ракетных установках НАТО", которые "за 5 минут долетят до Москвы". Об этом Путин заявил во время беседы с журналистами.

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Циничные заявления российского президента

Глава Кремля продолжил традиционную пропаганду о том, что "НАТО строит в Украине свои базы, чтобы уничтожить Россию". Именно этими циничными заявлениями Путин "аргументирует" скопление войск у границы.

Над темой полномасштабного вторжения Владимир Путин не менее цинично сниронизировал и вспомнил о таких же заявлениях во время учений "Запад-2021", которые расценивали как угрозу для Украины.

О возможном введении российских войск в Украину говорили еще в начале года, когда мы проводили учения "Запад-2021". Однако, как видим – этого не произошло,

– заявил Путин.

Возможное полномасштабное вторжение России в Украину: главное