Говорили еще в начале года, – Путин о полномасштабном вторжении в Украину
Источник:РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном полномасштабном вторжении в Украину. Глава Кремля сыронизировал над тем, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года.
Лидер Кремля традиционно обвинил в агрессии Украину и вспомнил о вымышленных "ракетных установках НАТО", которые "за 5 минут долетят до Москвы". Об этом Путин заявил во время беседы с журналистами.
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Циничные заявления российского президента
Глава Кремля продолжил традиционную пропаганду о том, что "НАТО строит в Украине свои базы, чтобы уничтожить Россию". Именно этими циничными заявлениями Путин "аргументирует" скопление войск у границы.
Над темой полномасштабного вторжения Владимир Путин не менее цинично сниронизировал и вспомнил о таких же заявлениях во время учений "Запад-2021", которые расценивали как угрозу для Украины.
О возможном введении российских войск в Украину говорили еще в начале года, когда мы проводили учения "Запад-2021". Однако, как видим – этого не произошло,
– заявил Путин.
Возможное полномасштабное вторжение России в Украину: главное
- Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Накануне о российской угрозе сообщали и в американских СМИ.
- По информации разведки США, Россия может попытаться зажать Украину "в кольцо", совершив наступление не только со своей территории, но и из Беларуси и оккупированного Крыма. К слову, в последней Кремль уже стягивает войска и называет процесс "законным".
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к возможному вторжению.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что угроза вторжения существует уже 8 лет, однако сейчас нас пытаются запугать.