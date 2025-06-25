Говорили о завершении войны, – Ермак раскрыл детали встречи Зеленского и Трампа

Андрей Ермак раскрыл детали встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге. Глава ОП сказал, что разговор лидеров касался завершения войны в Украине

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в его телеграм-канале.

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О чем говорили Зеленский и Трамп на встрече

Андрей Ермак рассказал, что состоялась очень теплая и конструктивная встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

Много обсудили вопросов относительно будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения (о полезных ископаемых – 24 Канал).

Глава Офиса Президента поблагодарил президента США и весь американский народ за поддержку нашей страны.

"Правда и справедливость всегда побеждают", – резюмировал чиновник.

Что еще известно о встрече президентов Украины и США