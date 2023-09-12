Говорили только о фронте: Зеленский рассказал о важной встрече в узком кругу

Президент сообщил, что провел важную встречу в узком кругу людей. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся войны России против Украины.

12 сентября Владимир Зеленский сообщил, что в военном кабинете прошла важная встреча, в которой принял участие узкий круг людей. Глава государства также поделился, какие вопросы обсуждались на этой встрече.

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Что известно о военной встрече 12 сентября

По словам Зеленского, во время встречи стороны говорили только о фронте: наступлении ВСУ, обеспечении наших военных и оружии, в том числе производимом на территории Украины. Также во время встречи были рассмотрены вероятные сценарии развития событий в стране.

Сегодня говорили только о фронте: продолжении нашего наступления, направлениях, прогнозах, обеспечении, оружии и боеприпасах, собственном производстве, информации разведок,

– сообщил президент.

Также он рассказал, что обсудил подготовку к встречным действиям врага, а именно: строительстве укреплений, усилении наших защитников на соответствующих участках. Также были заслушаны данные разведок о датах и ​​направлениях.

Что сейчас происходит на фронте