Говорили только о фронте: Зеленский рассказал о важной встрече в узком кругу
Источник:Владимир Зеленский
Президент сообщил, что провел важную встречу в узком кругу людей. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся войны России против Украины.
12 сентября Владимир Зеленский сообщил, что в военном кабинете прошла важная встреча, в которой принял участие узкий круг людей. Глава государства также поделился, какие вопросы обсуждались на этой встрече.
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Что известно о военной встрече 12 сентября
По словам Зеленского, во время встречи стороны говорили только о фронте: наступлении ВСУ, обеспечении наших военных и оружии, в том числе производимом на территории Украины. Также во время встречи были рассмотрены вероятные сценарии развития событий в стране.
Сегодня говорили только о фронте: продолжении нашего наступления, направлениях, прогнозах, обеспечении, оружии и боеприпасах, собственном производстве, информации разведок,
– сообщил президент.
Также он рассказал, что обсудил подготовку к встречным действиям врага, а именно: строительстве укреплений, усилении наших защитников на соответствующих участках. Также были заслушаны данные разведок о датах и направлениях.
Что сейчас происходит на фронте
- Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что ВСУ продолжают наступление на Таврическом направлении. По его словам, наши защитники продвигаются по 50 – 100 – 200 метров в сутки. Кроме того, украинские войска продолжают продвигаться возле Бахмута.
- Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, однако бесполезно. Поэтому россияне опрокидывают в направлении Работиного подразделения воздушно-десантных войск. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты взимают силы с оккупированного Крыма.
- Британская разведка тоже информировала, что российское командование начало перебрасывать под Работино подкрепление с других участков фронта, что уменьшит возможности врага вести наступательные действия.
- Кроме этого, враг ведет наступление на Купянском направлении.