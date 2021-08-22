Говорить будут о военных: Зеленский снова выступит на форуме "Украина 30"
Источник:телеграм Ukraine30
Очередной форум "Украина 30" состоится в воскресенье, 22 августа. На этот раз главная тема мероприятия – "Защитники".
В программе – выступления представителей Минветеранов и командования ВСУ. А также и речь Президента Украины Владимира Зеленского.
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"Украина 30. Защитники": дата и программа форума
Форум "Украина 30. Защитники" состоится в это воскресенье, 22 августа, в канун празднования Дня Государственного Флага Украины и 30 годовщины Независимости нашей страны.
- Предыдущий форум, который проходил 2 – 4 августа, посвященным был имиджу Украины.
- На этот раз главная тема – украинские защитники.
Официальное открытие запланировано на 10:30. Далее выступят:
- Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
- Ветеран, волонтер и актер Андрей Римарук.
- Соучредитель ОО "Razom for Ukraine" Люба Шипович.
Далее участники обсудят украинский и международный опыт национальной устойчивости, а также истории успеха и лидерства в ветеранского сообщества, ветеранский спорт и тому подобное.
Завершит форум выступление Президента Украины Владимира Зеленского в 16 часов.
Программа форума "Украина 30. Защитники" / Фото из телеграма Ukraine30
- Например, в феврале касаемо программы "Большая стройка".
- В мае – на тему гуманитарной политики.
- А в июле говорил о военной мощи Украины на форуме, посвященном безопасности.