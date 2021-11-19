Говорить грязь о Ермаке – это государственная измена, – Тищенко

Николай Тищенко прокомментировал ситуацию в отношении вагнеровцев. В частности относительно слухов о вероятной причастности главы ОП к возможному срыву спецоперации. Он заявил, что "говорить о нем грязь – это государственная измена".

Соответствующее заявление нардеп от "Слуги народа" сделал 18 ноября в кулуарах Верховной Рады. В частности он также увидел в остальных оценках "российское направление".

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Говорить грязь о Ермаке – это уже государственная измена

Тищенко рассказал, что он знает Андрея Ермака "более 30 лет". Собственно, политики не только долго знакомы, но и являются кумовьями.

Он патриот, человек – на 300% украинец. Я знаю, как он думает и о чем мечтает. И говорить о нем грязь – считаю, что это уже государственная измена,

– заявил нардеп.

Комментируя расследование Bellingcat о вагнеровцах, в частности относительно вероятных приказов о якобы переносе спецоперации, политик заявил: "Следствие ВСК четко установило, что приказов не было, поэтому надо доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов. И именно Марьяна Безуглая (народный депутат от "Слуги народа" и глава ВСК – 24 канал) дала уже свою оценку и заключение работы комиссии".

Что касается другой информации, то Николай Тищенко заявил, что государственная позиция в этой ситуации ориентируется именно на решение ВСК.

Все остальное – детективный роман. Это все сплетни, чьи-то мысли, желания. Это уже идет политическая игра, политическая борьба. Я чувствую российскую связь, российское направление именно к этой ужасной стратегии по разрушению демократии в Украине,

– заявил Тищенко.

Политик также добавил, что операция по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, которых задержала Беларусь, "это не спецоперация". Он подчеркнул, что речь идет о "российской провокации".

Кратко о расследовании Bellingcat и упоминаниях о Ермаке

Журналисты Bellingcat опубликовали часть расследования "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по задержанию российских наемников".

В нем Международная расследовательская группа утверждает, что Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее, но Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе.

Но в Bellingcat признали, что эта информация основана только на словах экс-начальника ГУР Василия Бурбы.

Нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий переносить спецоперации во времени или выдавать какие-либо другие приказы на этот счет.