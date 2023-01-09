Будут говорить о войне в Украине: для чего Дуда созвал Бюро нацбезопасности

Анджей Дуда созвал Бюро национальной безопасности. Глава последнего заявил, что президент Польши пригласил на встречу премьер-министра Матеуша Моравецкого и правительственных министров.

Глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера назвал темы, которые хочет обсудить президент Польши. Информация о встрече появилась 9 января 2023 года.

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О чем будут говорить на встрече в Польше

Президент хочет обсудить текущую ситуацию с безопасностью и политику Альянса, связанную с войной в Украине,

– заявил Сивера.

Следует отметить, что в этот же день в СМИ появилась информация, что Польша считает, что Россию нужно истощить.

Премьер-министр страны Матеуш Муравецкий заявил: "В этой войне, подстрекаемой Россией, результат может быть только один: либо выиграет Украина – либо проиграет вся Европа".

Более того, высокопоставленный дипломат в МИД Польши на условиях анонимности рассказал изданию о позиции страны. Она заключается в том, что Россию следует остановить навсегда, а не ввязываться в "гнилой компромисс".

"Прекращение огня на условиях России приведет лишь к затишью в боевых действиях, которое продлится до тех пор, пока Россия не перегруппируется. Это не в наших интересах", – сказал польский дипломат.

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