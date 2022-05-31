Говорить об этом всем и постоянно, – Зеленский призвал лоббировать поставки Украине тяжелого оружия

Завершаются 97 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором призвал украинцев лоббировать поставки нашему государству тяжелого вооружения.

Президент подчеркнул, что это необходимо, чтобы как можно скорее освободить все украинские территории от российских захватчиков. 24 канал передает детали речи Владимира Зеленского.

Читайте также Не можем выполнить все пожелания, – Германия об упреках в недостаточной помощи Украине

Украинцы должны стать лоббистами поставки оружия нашему государству

В своем видеообращении Владимир Зеленский обратил внимание на успехи Вооруженных Сил Украины на Юге и Харьковщине и прокомментировал ситуацию по самым горячим направлениям наступления россиян на Донбассе.

Президент подчеркнул, что наши защитники и защитницы в этой войне проявляют максимальную храбрость и остаются "хозяевами" фронтовой ситуации, несмотря на то, что российские кафиры до сих пор имеют значительное преимущество в технике и количестве личного состава.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что полное восстановление территориальной целостности Украины – это однозначная цель украинцев – каждый гражданин нашего государства стремится, чтобы все наши территории и люди были освобождены из-под оккупации уже сегодня, как можно скорее.

Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждый на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами снабжения нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Все те системы, которые действительно могут ускорить победу Украины,

– отметил Зеленский.

Обратите внимание ВСУ в зоне ООС отразили 9 атак врага и уничтожили почти 30 единиц техники

К слову, президент призвал украинцев говорить о поставках оружия Украине повсюду , где это будет полезно и где это услышат – политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ и даже всем своим друзьям за рубежом.

"Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должно храниться постоянно . Я работаю для этого ежедневно", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки склоняются к тому, чтобы поставлять Украине современные реактивные системы залпового огня. Американский президент Джозеф Байден не исключает таких поставок , однако окончательного решения по этому вопросу пока не было принято.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 31 мая: смотрите видео