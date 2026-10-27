"Нужна четкая задача, а не анонсы": эксперт назвал главную проблему баллистики в Украине

Развитию украинской баллистической программы мешает отсутствие четко сформулированной военно-политической задачи. Громкие обещания создать ракету за несколько месяцев остаются лишь политическими заявлениями.

В эфире 24 Канала военный эксперт Тарас Жовтенко подчеркнул, что ключевая проблема заключается не в научном или промышленном потенциале Украины. По его словам, разработчики должны получать четкие параметры оружия – от дальности и скорости полета до характеристик целей.

Почему громкие анонсы не работают

Жовтенко подчеркнул, что обещания запустить серийное производство через 3–6 месяцев являются слишком оптимистичными, ведь разработка требует гораздо больше времени. Прежде всего высшее политическое и военное руководство государства должно определить, какие именно баллистические ракеты нужны армии.

С точки зрения наших потребностей в области безопасности и военно-технических потребностей нам нужно было ответить на вопрос, какие именно баллистические ракеты нам нужны. В первую очередь ответ на этот вопрос должно было сформулировать высшее политическое руководство нашего государства в тесной координации с военным руководством,

– отметил Жовтенко.

Эксперт добавил, что разработка оружия ради эффектных постов в соцсетях не способна изменить ситуацию на поле боя. Пока складывается впечатление, что главная цель программ заключается в создании информационных поводов, а не в реальных запусках по врагу.

Прагматичный подход врага

Военный эксперт также обратил внимание на подход России. Несмотря на санкции, противник разрабатывает простые модульные системы – от дешевых беспилотников до ракет типа "Филин", адаптируя их под конкретные военные задачи, такие как удары по украинской энергетике.

По мнению эксперта, Украине важно привязать свой потенциал к конкретным потребностям Сил обороны. Только после четкого определения требований украинское оружие станет эффективным фактором на поле боя и заинтересует западных партнеров.

Ранее военный рассказал, что Силы обороны сейчас находятся на этапе накопления ракет для будущих массированных атак.