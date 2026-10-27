"Потрібна чітка задача, а не анонси": експерт назвав головну проблему балістики в Україні

В ефірі 24 Каналу військовий експерт Тарас Жовтенко наголосив, що ключова проблема полягає не в науковому чи промисловому потенціалі України. За його словами, розробники мають отримувати чіткі параметри зброї – від дальності та швидкості польоту до характеристик цілей.

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Жовтенко підкреслив, що обіцянки запустити серійне виробництво за 3 – 6 місяців є надто оптимістичними, адже розробка вимагає набагато більше часу. Насамперед вище політичне та військове керівництво держави має визначити, які саме балістичні ракети потрібні армії.

З точки зору наших безпекових і військово-технічних потреб нам потрібно було дати собі відповідь на питання, які саме балістичні ракети нам потрібні. В першу чергу відповідь на це питання мало би сформулювати вище політичне керівництво нашої держави у тісній координації з військовим керівництвом– зазначив Жовтенко.

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Експерт додав, що розробка зброї заради ефектних дописів у соцмережах не здатна змінити ситуацію на полі бою. Поки що складається враження, що головна мета програм полягає у генерації інформаційних приводів, а не в реальних пусках по ворогу.

Прагматичний підхід ворога

Військовий експерт також звернув увагу на підхід Росії. Попри санкції, ворог розробляє прості модульні системи – від дешевих безпілотників до ракет типу "Філін", адаптуючи їх під конкретні воєнні завдання, такі як удари по українській енергетиці.

На думку експерта, Україні важливо прив'язати свій потенціал до конкретних потреб Сил оборони. Тільки після чіткого формування вимог українська зброя стане ефективним фактором на полі бою та зацікавить західних партнерів.

Раніше військовий розповів, що Сили оборони зараз перебувають у фазі накопичення ракет для майбутніх масованих атак.