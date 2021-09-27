Говорят о "красных линиях": у Путина рассказали, как будут реагировать на войска НАТО в Украине

27 сентября 2021 , 15:03
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Источник:

Интерфакс

Россия и Беларусь совместно будут реагировать на появление войск НАТО на территории Украины. Их действия будут направлены для обеспечения безопасности обеих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встреч обсуждают такие возможности. Эту тему вспоминали неоднократно.

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Какой будет реакция на появление войск НАТО

По словам Пескова, Путин подчеркивал, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее.

Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным,
– подчеркнул Песков.

Обратите внимание! Дмитрий Песков в начале сентября заявил, что вступление Украины в НАТО угрожает непосредственно России. По его словам, Путин будет противостоять членству государства в Альянсе.

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Вступление Украины в НАТО: последние новости

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет более реалистичным, если Россия станет слабее.
  • По словам Дмитрия Пескова, Кремль предпримет контрмеры, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.
  • Джозеф Байден заявил, что поддерживает евроатлантические стремления Украины. Однако в этом вопросе не все от него зависит.
  • Верховная Рада не поддержала постановление-обращение к Конгрессу США, чтобы получить статус основного союзника вне НАТО.
  • Кулеба убежден, что Украина будет основным союзником США в Североатлантическом альянсе. Это не должно быть вне НАТО.
Автор: Тетяна Кійовська