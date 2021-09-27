Говорят о "красных линиях": у Путина рассказали, как будут реагировать на войска НАТО в Украине

Россия и Беларусь совместно будут реагировать на появление войск НАТО на территории Украины. Их действия будут направлены для обеспечения безопасности обеих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встреч обсуждают такие возможности. Эту тему вспоминали неоднократно.

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Какой будет реакция на появление войск НАТО

По словам Пескова, Путин подчеркивал, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее.

Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным,

– подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков в начале сентября заявил , что вступление Украины в НАТО угрожает непосредственно России. По его словам, Путин будет противостоять членству государства в Альянсе.

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