Незапуск при эскалации, – Зеленский о том, как мир изменил отношение к "Северному потоку-2"

Владимир Зеленский прокомментировал, как в последнее время изменилась риторика по "Северному потоку-2". В Германии стали говорить, что газопровод не запустят в случае эскалации России.

Зеленский 28 января встретился с иностранными СМИ. Президент ответил на вопрос об угрозе полномасштабного нападения России на Украину.

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Смена заявлений о "Северном потоке-2"

Глава государства отметил, что из Германии в последнее время слышен дипломатический голос, заявляющий, что в случае эскалации со стороны России о "Северном потоке-2" можно будет забыть.

Еще вчера, когда такой риторики относительно глубокой эскалации в этом году со стороны России не было, то все говорили: если будет "Северный поток-2" запущен, Украина получит энергетические гарантии,

– отметил президент.

По словам Зеленского, украинская сторона и в Германии, и в ЕС, и в США обсуждала, какие это могут быть гарантии. "По меньшей мере 10 – 15 лет продления транзита газа и использования газотранспортной системы Украины, обязательный реверс", – пояснил политик.

Президент подчеркнул, что риторика по "Северному потоку-2" быстро изменилась. Он добавил, что понимает, что у каждой страны есть свои интересы, однако хочет, чтобы и интресы Украины учитывались.

Вероятный незапуск "СП-2": что известно

Германия 27 января заявила, что готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "краеугольные камни европейского миропорядка не обсуждаются".

Владимир Зеленский 22 января пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Политик напомнил ей об угрозах, которые может создать "СП-2".

Кроме того, 21 января в Берлине сообщили, что в случае несоблюдения нормативных условий Россией компенсацию Германия платить не будет.

Общение Зеленского с журналистами: смотрите видео