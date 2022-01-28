Зеленський 28 січня зустрівся з іноземними ЗМІ. Президент відповідає на запитання про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Зміна заяв про "Північний потік-2"

Глава держави зазначив, що з Німеччини останнім часом чути дипломатичний голос, який заявляє, що у випадку ескалації зі сторони Росії про "Північний потік-2" можна буде забути.

Ще вчора, коли такої риторики щодо глибокої ескалації цього року зі сторони Росії не було, то всі говорили: якщо буде "Північний потік-2" запущено, Україна отримає безпекові енергетичні гарантії,

– зазначив президент.

За словами Зеленського, українська сторона і в Німеччині, і в ЄС, і у США обговорювала, які це можуть бути гарантії. "Щонайменше 10 – 15 років продовження транзиту газу і використання газотранспортної системи України, обов'язковий реверс", – пояснив політик.

Президент наголосив, що риторика щодо "Північного потоку-2" швидко змінилася. Він додав, що розуміє, що у кожної країни є свої інтереси, однак хоче, аби й потреби України враховувалися.

Ймовірний незапуск "ПП-2": що відомо

Німеччина 27 січня заявила, що готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що "наріжні камені європейського світопорядку не обговорюються".

Володимир Зеленський 22 січня поспілкувався телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Політик нагадав їй про загрози, які може створити "ПП-2".

Крім того, 21 січня у Берліні повідомили, що у випадку недотримання нормативних умов Росією, компенсацію Німеччина платити не буде.

Спілкування Зеленського з журналістами: дивіться відео