Правительство продлило работу паспортного сервиса для украинцев за рубежом: что известно

4 июня Кабмин принял решение продлить действие паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом. Работу продлили еще на 6 месяцев.

Проект оформления паспортных документов для украинцев за рубежом Государственная миграционная служба внедрила в 2022 году. Этот проект по плану должен был работать до конца июня 2024 года.

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Паспортный сервис продолжит работу

В Министерстве по вопросам реинтеграции объяснили, что действие проекта продлили "учитывая социальную значимость проекта" и для поддержки граждан.

Указанная инициатива обсуждалась на заседаниях соответствующего Координационного штаба под председательством Вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук,

– добавили в пресс-службе министерства.

Решение Правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.

Украинцам за рубежом временно не выдавали документы

23 апреля стало известно, что государственное предприятие "Документ", ответственное за паспортные столы, приостановило выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях. В зарубежных подразделениях предприятия заявили, что выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам.

В тот же день Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.

Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста. Он пояснил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии МИД Украины объяснило, что заявления, поданные до 23 апреля 2024 года, рассмотрят, однако новые от мужчин призывного возраста не принимают. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Выдача документов будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.