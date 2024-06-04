Правительство продлило работу паспортного сервиса для украинцев за рубежом: что известно
Источник:Минреинтеграции
4 июня Кабмин принял решение продлить действие паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом. Работу продлили еще на 6 месяцев.
Проект оформления паспортных документов для украинцев за рубежом Государственная миграционная служба внедрила в 2022 году. Этот проект по плану должен был работать до конца июня 2024 года.
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Паспортный сервис продолжит работу
В Министерстве по вопросам реинтеграции объяснили, что действие проекта продлили "учитывая социальную значимость проекта" и для поддержки граждан.
Указанная инициатива обсуждалась на заседаниях соответствующего Координационного штаба под председательством Вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук,
– добавили в пресс-службе министерства.
Решение Правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.Важно! Выдача документов будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.
Украинцам за рубежом временно не выдавали документы
- 23 апреля стало известно, что государственное предприятие "Документ", ответственное за паспортные столы, приостановило выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях. В зарубежных подразделениях предприятия заявили, что выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам.
- В тот же день Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.
- Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста. Он пояснил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
- Впоследствии МИД Украины объяснило, что заявления, поданные до 23 апреля 2024 года, рассмотрят, однако новые от мужчин призывного возраста не принимают. Подробнее об этом читайте по ссылке.