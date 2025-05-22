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24 Канал Новости мира Румыния усиливает оборону из-за постоянных российских атак на GPS и морскую безопасность
22 мая, 23:20
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Румыния усиливает оборону из-за постоянных российских атак на GPS и морскую безопасность

Анастасия Диденко
Основні тези
  • Румыния усиливает оборону из-за регулярных российских атак на GPS-сигналы и угрозы с морскими минами в Черном море.
  • Приняты законы, позволяющие сбивать вражеские беспилотники и проводить военные операции без чрезвычайного положения, а также участие сил НАТО в коллективной обороне.
  • Генерал Влад подчеркнул, что Румыния готова к возможному выводу американских войск, но таких признаков пока нет.

Начальник Генштаба Румынии генерал Георгице Влад заявил о регулярных российских атаках на GPS-сигналы и угрозах с морскими минами в Черном море. Румыния усиливает оборону и готовится к новым вызовам на границе с Украиной.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Militarniy. По словам генерала, Румыния регулярно фиксирует спуфинг GPS-сигналов, которые россияне искусственно глушат, что происходит каждую неделю.

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Румыния фиксирует регулярные попытки спуфинга GPS от России

Это создает серьезные проблемы для навигации и военных операций.

Кроме того, он отметил, что в Черном море продолжают обнаруживать российские морские мины, ведь с начала полномасштабной войны России против Украины зафиксировано уже 122 таких мин. Угроза распространяется и на подводную инфраструктуру, что также является частью комплексного давления на регион.

Наша граница с Украиной очень большая – около 800 километров. Опасность существует и ее невозможно полностью прикрыть имеющимися средствами ПВО,
– подчеркнул Влад.

В то же время генерал ответил на вопрос о возможном выводе американских войск из Румынии, заверив, что страна готова к такому сценарию. Однако пока нет никаких признаков, что это произойдет в ближайшее время.

В ответ на растущие угрозы Румыния недавно приняла законодательные акты, которые дают Вооруженным силам право сбивать вражеские беспилотники и проводить военные операции на своей территории даже в мирное время, без объявления чрезвычайного положения.

Эти законы также позволяют силам НАТО участвовать в защите воздушного пространства страны в рамках договоров коллективной обороны.