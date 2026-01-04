Чтобы предотвратить контратаки: россияне дистанционно минируют Грабовское на Сумщине

Ситуация на Сумщине остается сложной. Сейчас российские оккупанты дистанционно минируют село Грабовское, чтобы предотвратить украинские контратаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Суспильного.

Какая ситуация сейчас на Сумщине?

Виктор Трегубов объяснил, что российская армия на Сумщине использует преимущественно FPV-дроны.

Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось,

– отметил он.

По словам военного, враг пытается создать из Грабовского "небольшой форпост", хотя село расположено непосредственно на границе.

Виктор Трегубов добавил, что у россиян были попытки "прощупывать" границу и в других местах: некоторые из них расположены достаточно далеко от Грабовского.

Мне кажется, это была попытка россиян "прощупать" Сумщину, пробить еще и на южном участке. Там около двух недель назад российские войска начали активно переть,

– подытожил он.

Что произошло в Грабовском?