Град, шквалы и грозы: какие области Украины накроет непогода

29 июля 2021 , 15:19
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Источник:

телеграм ГСЧС

Спасатели предупреждают население об опасных погодных условиях в Украине 30 июля. Так, часть областей накроют грозы и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый. Украинцев призывают быть осторожными.

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Где прогнозируют непогоду

  • В юго-восточной части Украины,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской областях.
Обратите внимание! Из-за непогоды утром 29 июля 120 населенных пунктов в 5 областях Украины остались без света.

Возможны паводки

Спасатели также предупредили о возможности паводков 29 – 30 июля. Их прогнозируют:

  • на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2 – 0,7 метра,
  • на горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях,
  • на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья.
Автор: Софія Мінджоса