Град, шквалы и грозы: какие области Украины накроет непогода
29 июля 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:телеграм ГСЧС
Спасатели предупреждают население об опасных погодных условиях в Украине 30 июля. Так, часть областей накроют грозы и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый. Украинцев призывают быть осторожными.
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Где прогнозируют непогоду
- В юго-восточной части Украины,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской областях.
Возможны паводки
Спасатели также предупредили о возможности паводков 29 – 30 июля. Их прогнозируют:
- на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2 – 0,7 метра,
- на горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях,
- на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья.