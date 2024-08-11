Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС на оккупированном берегу Каховского водохранилища

Российская армия продолжает совершать провокации на временно оккупированных территориях. На этот раз оккупанты решили устроить пожар в градирнях ЗАЭС на оккупированном берегу Каховского водохранилища.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко показал, как выглядит возгорание, а также рассказал, зачем враг совершил этот инцидент.

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Что известно о пожаре в градирнях ЗАЭС

Евтушенко отметил, что, по неофициальной информации, полученной от источников с оккупированного левого берега Днепра, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.



Россияне подожгли градирню ЗАЭС / Фото из телеграм-канала Евгения Евтушенко

Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища,

– сообщили начальник Никопольского РВА.

Он также отметил, что сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Евгений Евтушенко также призвал граждан успокоиться.

Прокомментировал инцидент и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также отметил, что ситуацию держат на контроле, а все соответствующие службы привлечены к работе.

"Поэтому прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", – написал Лысак.

Дым от пожара в градирнях ЗАЭС / Фото из местных телеграм-каналов

Градирня – это инженерное сооружение, что используют для охлаждения воды в промышленных процессах. Она обычно состоит из башни, через которую проходит теплая вода, что охлаждается путем испарения части воды или путем контакта с холодным воздухом.

Относительно пожара в градирнях ЗАЭС уже высказались и в оккупационной администрации Запорожской области. Там сообщили, что на Запорожской атомной электростанции "произошел пожар в системе охлаждения", однако заметили, что "все шесть энергоблоков остаются в состоянии холодной остановки", и "угрозы парового взрыва нет". Сообщается, что уровень радиации в районе в норме.

Конечно же оккупанты не чураются обвинять в этом пожаре ВСУ, сказав, что якобы наши военные причастны к инциденту, хотя это абсолютная неправда. В общем, все в лучших традициях российской пропаганды.

К слову, россияне уже не впервые совершают провокации возле Запорожской АЭС. В МАГАТЭ отмечали, что в конце июля возле ЗАЭС продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки.