"Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира
24 февраля 2022 , 05:30Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
Очевидцы в соцсетях публикуют жуткие кадры того, как в сторону украинских городов летят "Грады". Произошло это после того, как Владимир Путин 24 февраля в 5:00 заявил о проведении специальной военной операции на Донбассе.
Кадры обстрела распространил журналист Андрей Цаплиенко. Он написал, что под огнем оказались города от Луганска до Житомира.
Важно Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс
Пользователи в соцсетях пишут, что в Харькове слышны звуки взрывов и выстрелов. Произошло это после циничного заявления Владимира Путина.
"Грады" бьют вдоль всей границы: смотрите видео
Неспокойная ночь в Украине
- В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент России объявил о военной операции в Украине.
- В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще 2 взрыва.
- В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.
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