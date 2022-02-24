"Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира

Очевидцы в соцсетях публикуют жуткие кадры того, как в сторону украинских городов летят "Грады". Произошло это после того, как Владимир Путин 24 февраля в 5:00 заявил о проведении специальной военной операции на Донбассе.

Кадры обстрела распространил журналист Андрей Цаплиенко. Он написал, что под огнем оказались города от Луганска до Житомира.

Важно Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс

Пользователи в соцсетях пишут, что в Харькове слышны звуки взрывов и выстрелов. Произошло это после циничного заявления Владимира Путина.

"Грады" бьют вдоль всей границы: смотрите видео

Неспокойная ночь в Украине

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент России объявил о военной операции в Украине.

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще 2 взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!