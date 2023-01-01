Отключение света в Украине 1 января: графики и перечень городов
На Новый год в Украине может быть меньше отключений света. Однако они все же возможны из-за предыдущей ракетной атаки России.
Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить энергосистему после недавних вражеских атак. Какая ситуация со светом – читайте в материале 24 Канала.
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НЭК "Укрэнерго" 1 января анонсирует отсутствие ограничений на электропотребление для населения в первый день нового года благодаря ограничениям промышленности.
Отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. "Дополнительные объемы э/э для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности", – говорится в сообщении "УкрЭнерго".
Какая ситуация со светом в Одесской области
По состоянию на утро 1 января в Одесской области продолжаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.
Что известно о ситуации в Киеве
Экстренные отключения электроэнергии в Киеве отменены. Чтобы избежать аварий, потребителей просят не включать несколько электроприборов одновременно.
Напомним, что враг накануне нового года нанес массированную атаку по Украине. В частности, взрывы прогремели и в Киеве. Захватчики попали в гостиницу в центре столицы. Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Также обломки ракет рухнули на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.
В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. Виталий Кличко сообщил, что 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.
Также неспокойно было в столице в новогоднюю ночь. Враг атаковал Киев иранскими дронами.
Будет ли свет в Полтавской области
1 января Полтаваоблэнерго будет держать на уровне достаточный лимит электроэнергии. Электрики попытаются не выключать питание в большинстве населенных пунктов области.
График отключений света рассчитан по формуле (+4/-2). Так что в течение дня свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00
- 2 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- 3 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30
Оптимистичные новости в Николаеве
В преддверии нового года враг нанес очередную массированную атаку по Украине. В частности, есть попадания в Николаеве. На этот раз оккупантов не интересовала критическая инфраструктура региона. Они нанесли удар по жилым районам города. В результате ракетной атаки России 31 декабря: 2 жилых дома были разрушены до основания, 12 жилых домов были повреждены, в 3 учебных заведениях вылетели окна.
В Николаеве и Николаевской области в воскресенье, 1 января, не планируется отключение электроэнергии. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Доброе Новогоднее утро! Без отключений электроэнергии,
– написал он.
Какая ситуация на Днепропетровщине
Экстренные отключения электроэнергии на Днепропетровщине отменены. Чтобы избежать аварий, потребителей просят не включать несколько электроприборов одновременно.
Обновлены графики в Харьковской области
"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области. Новый график будет действовать со 2 по 8 января 2023 года.
В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили:
- 1 очередь 07:00 – 10:00;
- 2 очередь 08:00 – 11:00;
- 3 очередь 09:00 – 12:00;
- 4 очередь 10:00 – 13:00;
- 5 очередь 11:00 – 14:0;
- 6 очередь 12:00 – 15:00;
- 7 очередь 13:00 – 16:00;
- 8 очередь 14:00 – 17:00;
- 9 очередь 15:00 – 18:00;
- 10 очередь 17:00 – 20:00;
- 11 очередь 18:00 – 21:00;
- 12 очередь 19:00 – 22:00.
Отметим, что 1 января в регионе будет действовать старый график отключения света.
Подарок для жителей Львовщины
1 января Львовоблэнерго не планирует отключения и ограничения в подаче электричества своим клиентам. Об этом сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.
В эти сутки во Львовской области будут подавать электроэнергию без всяких отключений при условии, что не будет аварийных ситуаций,
– заявил он.