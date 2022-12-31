Отключение света в Украине 31 декабря: графики и перечень городов
Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре в Украине вынуждены отключать свет. 31 декабря действуют плановые отключения.
- 1Что сегодня будет со светом в Киеве
- 2Какая ситуация на Волыни
- 3Электроэнергия в Виннице и области
- 4Когда будут выключать свет на Прикарпатье
- 5Будет ли свет на Закарпатье 31 декабря
- 6В Одесской области, к сожалению, экстренные отключения света
- 7В Ровненской области свет не будут выключать
- 8Как в Полтавской области будут выключать электроэнергию
- 9Будет ли блэкаут на Новый год
Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить энергосистему. Какая ситуация со светом в городах Украины, рассказывает 24 Канал.
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Что сегодня будет со светом в Киеве
В столице в последний день 2022 будут действовать плановые отключения по графику. С ними можно ознакомиться, введя свой адрес на сайте ДТЭК.
В то же время в области сегодня экстренные отключения. Заметим, что энергосистема страны до сих пор находится в тяжелом состоянии после атак России.
Как использовать свечи / Инфографика 24 Канала
Какая ситуация на Волыни
В "Волыньоблэнерго" уверяют, что их работники прилагают максимальное количество усилий, чтобы местные жители встретили Новый год со светом в домах. В регионе 31 декабря продолжаются отключения по графику.
В облэнерго обратились к предприятиям, а также к волынянам с просьбой бережливого использования света. Кроме того, напомнили о важности использования электроприборов поочередно, чтобы предотвратить значительную нагрузку на сети и не допустить аварийные ситуации.
Включайте поочередно приборы, чтобы распределить нагрузку. Воспользовались чайником – выключили, теперь можно включить микроволновку,
– объяснили в пресс-службе.
Электроэнергия в Виннице и области
В Винницкой области почасовые графики отключения света. Они будут осуществляться сегодня за тремя основными очередями.
Света не будет в такие часы:
- 1 очередь: 10:00–12:00;
- 2 очередь: 12:00–14:00;
- 3 очередь: 08:00–10:00, 14:00–15:00.
В остальное время отключения не предполагаются. Аварийные отключения можно посмотреть здесь.Обратите внимание! В случае несоответствия часов отключений согласно графику потребителей просят позвонить в колл-центр – 0800217217.
Когда будут выключать свет на Прикарпатье
В облэнерго сегодня порадовали приятными новостями – дневной лимит позволяет выключать очереди всего на 2 часа в течение суток. А в новогоднюю ночь лимита вообще нет, потребление оставят неограниченным.
Чудеса не случаются, их творят. Сегодня – это энергетики всей Украины. Энергетики каждого звена, каждого направления, каждой области, на пути от генерации электроэнергии до ее распределения в ваш дом создали невозможное,
– написали в "Прикарпатьеоблэнерго".
Стабилизационные графики 31 декабря в Ивано-Франковской области будут выглядеть следующим образом:
1 очередь
С 12:00 до 14:00 – нет света.
С 18:00 до 20:00 – возможны выключения.
Остальные часы очередь будет с электроснабжением.
2 очередь
С 10:00 до 12:00 – нет света.
С 16:00 до 18:00 – возможны выключения.
Остальные часы очередь будет с электроснабжением.
3 очередь
С 08:00 до 10:00 – нет света.
С 14:00 до 16:00 – возможные отключения.
Остальные часы очередь будет с электроснабжением.
4 очередь – может быть применена при резком увеличении нагрузки на сеть по предварительному сообщению.
В то же время, всех жителей Прикарпатья просят использовать электричество бережно, чтобы избежать незапланированных отключений. Свою очередь можно узнать на сайте.
Будет ли свет на Закарпатье 31 декабря
Электроэнергию в этот день будут отключать за 4 очередями. Вечером и ночью отключений не планируется.
Что означают цвета:
Белый – есть электроснабжение;
желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – нет электроснабжения.
В Одесской области, к сожалению, экстренные отключения света
В субботу, 31 декабря, в Одессе и области ввели экстренные обесточения. Враг нанес большой урон местной энергосистеме, поэтому необходимо время, чтобы ее стабилизировать.
Составленные почасовые графики поэтому сейчас не действуют. Наличие текущих отключений можно проверить здесь.
В Ровненской области свет не будут выключать
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил жителям области, что 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года энергетики сделают все возможное, чтобы никаких оиключений не было.
По его словам, дневной предел, если экономно использовать электроэнергию, позволит прожить эти дни без отключений. В то же время ночной предел пока тоже не ограничен.
Но энергетикам нужна и наша помощь. Поэтому прошу максимально экономно использовать электроэнергию в течение этих дней. Даже одна отключенная лампочка – весомый вклад в прохождение праздничных дней со светом,
– призвал глава ОВА.
Как в Полтавской области будут выключать электроэнергию
На сайте "Полтаваоблэнерго" сообщили, что отключения в субботу, 31 декабря, будут почасовыми. С графиком на последний день декабря можно ознакомиться здесь.
Всего будет 3 очереди. Каждая из них будет без света по 2 часа, а также по 4 часа с ним.
Будет ли блэкаут на Новый год
- Министр энергетики Герман Галущенко недавно рассказал о ситуацию в энергосистеме страны. По его словам, враг нанес сильный ущерб энергообъектам, однако энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия атак.
- Министр считает, что вполне возможно, что оккупанты попытаются оставить украинцев без света на Новый год. Следует вспомнить, как они любят символические даты.
- Однако планировать что-то очень трудно. Если не будет массивных обстрелов, говорит Герман Галущенко, то на Новый год и Рождественские праздники в домах обязательно будет свет.