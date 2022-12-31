Отключение света в Украине 31 декабря: графики и перечень городов

Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре в Украине вынуждены отключать свет. 31 декабря действуют плановые отключения.

Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить энергосистему. Какая ситуация со светом в городах Украины, рассказывает 24 Канал.

Читайте также В семье президента также выключают свет: Елена Зеленская рассказала, как с этим справляются Что сегодня будет со светом в Киеве В столице в последний день 2022 будут действовать плановые отключения по графику. С ними можно ознакомиться, введя свой адрес на сайте ДТЭК. В то же время в области сегодня экстренные отключения. Заметим, что энергосистема страны до сих пор находится в тяжелом состоянии после атак России.

Как использовать свечи / Инфографика 24 Канала Какая ситуация на Волыни В "Волыньоблэнерго" уверяют, что их работники прилагают максимальное количество усилий, чтобы местные жители встретили Новый год со светом в домах. В регионе 31 декабря продолжаются отключения по графику. В облэнерго обратились к предприятиям, а также к волынянам с просьбой бережливого использования света. Кроме того, напомнили о важности использования электроприборов поочередно, чтобы предотвратить значительную нагрузку на сети и не допустить аварийные ситуации. Включайте поочередно приборы, чтобы распределить нагрузку. Воспользовались чайником – выключили, теперь можно включить микроволновку,

– объяснили в пресс-службе. Электроэнергия в Виннице и области

В Винницкой области почасовые графики отключения света. Они будут осуществляться сегодня за тремя основными очередями.

Света не будет в такие часы:

1 очередь: 10:00–12:00;

10:00–12:00; 2 очередь: 12:00–14:00;

12:00–14:00; 3 очередь: 08:00–10:00, 14:00–15:00.

Стабилизационные отключения в Виннице / Таблица "Винницаоблэнерго"

В остальное время отключения не предполагаются. Аварийные отключения можно посмотреть здесь.

Когда будут выключать свет на Прикарпатье

В случае несоответствия часов отключений согласно графику потребителей просят позвонить в колл-центр – 0800217217.

В облэнерго сегодня порадовали приятными новостями – дневной лимит позволяет выключать очереди всего на 2 часа в течение суток. А в новогоднюю ночь лимита вообще нет, потребление оставят неограниченным.

Чудеса не случаются, их творят. Сегодня – это энергетики всей Украины. Энергетики каждого звена, каждого направления, каждой области, на пути от генерации электроэнергии до ее распределения в ваш дом создали невозможное,

– написали в "Прикарпатьеоблэнерго".

Стабилизационные графики 31 декабря в Ивано-Франковской области будут выглядеть следующим образом:

1 очередь

С 12:00 до 14:00 – нет света.

С 18:00 до 20:00 – возможны выключения.

Остальные часы очередь будет с электроснабжением.

2 очередь

С 10:00 до 12:00 – нет света.

С 16:00 до 18:00 – возможны выключения.

Остальные часы очередь будет с электроснабжением.

3 очередь

С 08:00 до 10:00 – нет света.

С 14:00 до 16:00 – возможные отключения.

Остальные часы очередь будет с электроснабжением.

4 очередь – может быть применена при резком увеличении нагрузки на сеть по предварительному сообщению.

В то же время, всех жителей Прикарпатья просят использовать электричество бережно, чтобы избежать незапланированных отключений. Свою очередь можно узнать на сайте.

Будет ли свет на Закарпатье 31 декабря

Электроэнергию в этот день будут отключать за 4 очередями. Вечером и ночью отключений не планируется.

Отключение на Закарпатье 31 декабря / График "Закарпатьеоблэнерго"

Что означают цвета:

Белый – есть электроснабжение;

желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – нет электроснабжения.

В Одесской области, к сожалению, экстренные отключения света

В субботу, 31 декабря, в Одессе и области ввели экстренные обесточения. Враг нанес большой урон местной энергосистеме, поэтому необходимо время, чтобы ее стабилизировать.

Составленные почасовые графики поэтому сейчас не действуют. Наличие текущих отключений можно проверить здесь.

Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

В Ровненской области свет не будут выключать

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил жителям области, что 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года энергетики сделают все возможное, чтобы никаких оиключений не было.

По его словам, дневной предел, если экономно использовать электроэнергию, позволит прожить эти дни без отключений. В то же время ночной предел пока тоже не ограничен.

Но энергетикам нужна и наша помощь. Поэтому прошу максимально экономно использовать электроэнергию в течение этих дней. Даже одна отключенная лампочка – весомый вклад в прохождение праздничных дней со светом,

– призвал глава ОВА.

Как в Полтавской области будут выключать электроэнергию

На сайте "Полтаваоблэнерго" сообщили, что отключения в субботу, 31 декабря, будут почасовыми. С графиком на последний день декабря можно ознакомиться здесь.

Всего будет 3 очереди. Каждая из них будет без света по 2 часа, а также по 4 часа с ним.

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