Отключение света в Украине 13 января: графики и перечень городов
Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от многочисленных массированных ударов врага. Ситуацию усложняет и низкая температура воздуха. Во многих регионах продолжаются стабилизационные отключения света.
- 1В Киеве действуют графики
- 2Свет в Ровненской области
- 3Отключение света в Сумской области
- 4График отключения света на Прикарпатье
- 5График отключения света в Хмельницкой области.
- 6График стабилизационных отключений электроэнергии на Запорожье
- 7Что со светом в Николаевской области
- 8Какой график действует в Винницкой области
- 9Будет ли свет на Кировоградщине
- 10В Одесской области продолжают действовать графики
- 11Какая ситуация со светом на Днепропетровщине
- 12Во Львовской области внедрили графики отключений
- 13Будет ли электроэнергия на Полтавщине
О том, какая ситуация в отдельных регионах – читайте в материале 24 Канала.
Обратите внимание Рассчитывать на улучшение можно, но оно не будет резким: какая ситуация со светом в Киеве
В Киеве действуют графики
В настоящее время применяются стабилизационные графики. Ознакомиться с графиком можно здесь.
Свет в Ровненской области
Графики отключений электроэнергии в пятницу, 13 января:
Отключение света в Сумской области
С 13 января по городу Сумы и области вводится график почасовых отключений:
- С 00:00-08:00 – в режиме +4/-2 часа;
- С 08:00-24:00 – в режиме -4/+2 часа.
Отключение света в Сумской области / фото "Сумыоблэнерго"
График отключения света на Прикарпатье
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2, 1.3
- С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 1.4
- С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 – очередь будет выключена
- С 22:00 до 23:00 – возможно выключение
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 07:00 до 08:00 возможно выключение
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 2.3, 2.4
- С 07:00 до 11:00 и 15:00 до 19:00 – очереди будут выключены
- С 23:00 до 24:00 – возможно выключение
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 – очереди будут отключены
- С 22:00 до 23:00 – возможно выключение
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.3
- С 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- С 07:00 до 09:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.4
- С 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена
- С 23:00 до 24:00 – возможно выключение
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенной очередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.
- Обесточенной очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00
График отключения света в Хмельницкой области.
Предварительно будут выключать по 1 очереди. Но с 9:00 до 22:00 возможно одновременное отключение 2 очередей.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.
Отключение света в Хмельницкой области / фото "Хмельницкоблэнерго"
График стабилизационных отключений электроэнергии на Запорожье
Из-за превышения лимита энергопотребления в Запорожской области вводятся дополнительно аварийные стабилизационные отключения.
В связи с этим увеличивается продолжительность отключений и соответственно меняется график:
- Вторая очередь будет погашена с 09:00 до 13:00;
- Третья очередь будет погашена с 10:30 до 14:30;
- Первая очередь будет погашена с 14:00 до 18:00.
Что со светом в Николаевской области
С 8.00 в Николаевской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Согласно распределению, обесточены потребители второй очереди.
Какой график действует в Винницкой области
- 1 очередь, часы обесточивания: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь, часы обесточивания: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 очередь, часы обесточивания: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.
Отключение света в Винницкой области / фото "Винницаоблэнерго"
Будет ли свет на Кировоградщине
В Кировоградской области 13 января с 00:00 графики отключения электроэнергии отменяют, рассказала представитель компании "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.
О вводе новых графиков отключения электроэнергии сообщат дополнительно.
В Одесской области продолжают действовать графики
В настоящее время в регионе действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно здесь.
Какая ситуация со светом на Днепропетровщине
В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
Во Львовской области внедрили графики отключений
13 января во Львове и области будет действовать график почасовых отключений, учитывая доказанный лимит потребления от Укрэнерго.
Будет ли электроэнергия на Полтавщине
На 13 января Укрэнерго доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 – не установлен; с 7:00 до 24:00 – 449МВт.
Если позволит потребление, будет действовать формула +4/-2 и свет будут выключаться по одной очереди за раз.
График подачи света 13 января:
При отключении одной очереди (+4/-2) свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
- 2 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
При превышении лимитов будет применено выключение двух очередей одновременно.
При отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
- 2 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 3 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30