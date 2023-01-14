Где в Украине не будет света 14 января: графики и города
В Украине продолжают действовать график подачи электроэнергии. Однако из-за сложной системы в регионах могут применяться и аварийные отключения.
- 1В Киеве – стабилизационные отключения
- 2На Львовщине ввели лимиты
- 3В Виннице – изменения графика
- 4На Волыни свет будут выключать по графику
- 5На Закарпатье – почасовые отключения
- 6На Днепропетровщине – экстренные отключения света
- 7На Хмельнитчине – почасовые отключения
- 8В Ровно и области свет будут выключать по графику
- 9На Сумщине тоже свет по графику
- 10Графики подачи света в Полтавской области
- 11Смена графиков на Прикарпатье
- 12Как найти график отключения электроэнергии
Энергетики продолжают ремонтировать объекты критической инфраструктуры после российских атак. О графиках отключение света читайте в материале 24 Канала.
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Начнём с самого важного. В Украине все еще очень сложная ситуация с электроснабжением. Энергетики продолжают бороться с последствиями ракетных и дроновых атак. Также на отключение света влияет температура. Поэтому мы призываем ответственно отнестись к этому вопросу. Ваша бережливость позволит снизить время, которое вы проведете без света.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграмм-каналы. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
В Киеве – стабилизационные отключения
Важно! Враг утром нанес ракетные удары по критической инфраструктуре Киева. Возможны перебои с электроснабжением.
Как сообщили утром в ДТЭК, в столице 14 января вводятся стабилизационные графики отключения света. Перейдите по этой ссылке, вводите свой адрес и узнайте, какой график актуален именно для вас. Напомним, что в Киеве разделение такое:
- серая группа – нет света;
- светло-серая группа – может не быть светлая;
- белая группа – точно есть свет.
На Львовщине ввели лимиты
Известно, что 14 января на Львовщине "Укрэнерго" установило предел на уровне 571 мегаватт. В "Львовоблэнерго" отметили, что на выходные потребление электроэнергии значительно ниже, чем в будние дни.
В то же время, если лимиты потребления будут превышены, то энергетики вынужденно вернутся к графикам почасовых отключений.
Группы отключений света во Львове / Фото "Львовоблэнерго"
Просим всех рационально пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить выключение или сделать их продолжительность меньше,
– призывали в компании.
В Виннице – изменения графика
Утром стало известно, что 14 января график подачи электроэнергии в Виннице изменится. Вот часы, когда в определенных группах будет происходить обесточивание.
- 1 очередь, часы обесточивания: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 2 очередь, часы обесточивания: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00;
- 3 очередь, часы обесточивания: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 23:00.
Актуальный график отключения света в Виннице 14 января / Инфографика "Винницаоблэнерго"
На Волыни свет будут выключать по графику
В Волынской области просят 14 января ориентироваться на графики почасовых отключений. По этой ссылке можно с ними ознакомиться.
Напоминаем, что "Волыньоблэнерго" выключает свет по принципу 4 через 4. Это позволяет региону балансировать в пределах отведенных ему лимитов. Кроме того, таким, чем электроэнергия равномерно распределяется между бытовыми потребителями. А еще есть возможность бесперебойно питать критическую инфраструктуру.
Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала
На Закарпатье – почасовые отключения
Жителей Закарпатья 14 января также ожидает почасовое отключение света. Графики составляли согласно лимитам, которые определило "Укрэнерго". Напомним, что актуальный график всегда можно узнать в этом телеграм-боте.
График отключения света на Закарпатье / Инфографика "Закарпатьеоблэнерго"
На Днепропетровщине – экстренные отключения света
К сожалению, сегодня жители Днепропетровской области могут дольше оставаться без света. 14 января графики стабилизационных отключений не действуют. Наличие текущих отключений вы можете проверить по этой ссылке.
На Хмельнитчине – почасовые отключения
По предварительной информации, свет будут выключаться по 1 очереди. Впрочем, утром и вечером могут отключаться одновременно 2 очереди. По этой ссылке можно узнать, к какой очереди принадлежит ваш дом.
График отключения света в Хмельницкой области 14 января / Скриншот
В Ровно и области свет будут выключать по графику
Мы рекомендуем жителям региона ознакомиться с тем, когда у них может не быть света 14 января.
- График для города Ровно по этой ссылке.
- А для Ровенской области актуальный график мы оставляем по этой ссылке.
Друзья, еще раз призываю экономно использовать электроэнергию. От вас сегодня зависит, будет ли свет завтра,
– призвал глава ОВА Виталий Коваль.
На Сумщине тоже свет по графику
С 08:00 14 января в Сумской области будут придерживаться почасового графика. Согласно ему, жители будут оставаться без света по 2 часа с очередностью в 4 часа со светом.
График отключения света для групп таков:
- 1 очередь – 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.
- 2 очередь – 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.
- 3 очередь – 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.
Графики подачи света в Полтавской области
В Полтавской области 14 января работают графики подачи света. Примерно его не будет по 2 часа, после чего будут подавать его на 4 и так поочередно.
- 1 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- 2 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30
- 3 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00.
Если отключат сразу две очереди, то график будет следующим:
- 1 очередь: 00:30 – 03:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
- 2 очередь: 03:00 – 05:30, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:30
- 3 очередь: 05:30 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00, 00:30 – 03:00.
Смена графиков на Прикарпатье
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что для жителей Прикарпатья изменились графики отключения 14 января. Узнайте, какой будет ситуация в вашем регионе.
1 очередь:
Подочереди 1.1, 1.2
- – С 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены.
- – с 03:00 до 04:00, с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 – возможны отключения.
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 1.3, 1.4
- – С 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены.
- – с 06:00 до 07:00, с 12:00 до 13:00, с 18:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00 – возможны отключения.
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь:
Подочереди 2.1, 2.2
- – С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены.
- – С 05:00 до 06:00, с 11:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00 – возможно выключение.
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 2.3, 2.4
- – С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены.
- – С 02:00 до 03:00, с 08:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 – возможны отключения.
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь:
Подочереди 3.1, 3.2
- – С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены.
- – с 04:00 до 05:00, 07:00 до 08:00, с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 – возможны отключения.
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 3.3, 3.4
- – С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены.
- – с 00:00 до 02:00, 10:00 до 11:00, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 – возможны отключения.
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Чтобы уменьшить нагрузку в регионе, могут применять 4 группу. Ее будут вводить в часы пиковой нагрузки. В таком случае обесточенная подочередь 4.1 будет с 09:00 до 13:00. С 08:00 до 09:00 возможно выключение. В то же время без электричества подочередь 4.2 будет с 15:00 до 19:00. С 19:00 до 20:00 возможно выключение.
Как найти график отключения электроэнергии
Вот список крупнейших украинских городов и компаний, которые их обслуживают:
- График отключений электроэнергии в Виннице: АО"ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО"ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Житомире: АО"ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО"ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО"ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Николаеве: АО"НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Полтаве: АО"ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО"РОВНООБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО"СУМЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО"ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове: АО"ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Херсоне: АО"ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО"ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО"ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черновцах: АО"ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове: АО"ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"