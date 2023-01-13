Отключение света на Закарпатье: опубликовали новые графики
Источник:Закарпатьеоблэнерго
На Закарпатье 14 января будут отключать свет. Облэнерго обнародовало график отключений.
В Закарпатьеоблэнерго отметили, что графики отключений составлены согласно лимитам, которые определяет и доводит всем областям НЭК "Укрэнерго".
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Где на Закарпатье не будет света 14 января
Закарпатьеоблэнерго обнародовало прогнозируемые часы отключения электроэнергии на 14 января.
Напоминаем, это вынужденная мера из-за массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
Просмотреть график стабилизационных почасовых отключений электроэнергии можно на официальном сайте Закарпатьеоблэнерго. Проверить свою очередь можно в чат-ботах в телеграмме и вайбере.
"Экономьте, пожалуйста, электроэнергию! Так мы приближаем победу!" – призывали энергетики.
График отключения света на Закарпатье 14 января / Фото Закарпатьеоблэнерго
Что происходит со светом в Украине: коротко
- Замглавы КГГА Николай Поворозник 11 января заявил, что вскоре Киеву не грозит полный блекаут. Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, столица готовится к любому развитию событий.
- В свою очередь, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что после потепления в Киеве можно рассчитывать на улучшение ситуации с электроэнергией. Однако оно не будет таким резким, как хотелось бы.
- Глава Укрэнерго заявил, что если Россия не перестанет наносить обстрелы по энергетической инфраструктуре, то украинцы могут вернуться к режиму отключений света по состоянию на ноябрь – декабрь 2022 года. Однако при этом он считает сценарий блекаута "больше теоретическим, чем тем, который должен случиться в будущем".