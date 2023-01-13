Отключение света на Закарпатье: опубликовали новые графики

На Закарпатье 14 января будут отключать свет. Облэнерго обнародовало график отключений.

В Закарпатьеоблэнерго отметили, что графики отключений составлены согласно лимитам, которые определяет и доводит всем областям НЭК "Укрэнерго".

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Где на Закарпатье не будет света 14 января

Закарпатьеоблэнерго обнародовало прогнозируемые часы отключения электроэнергии на 14 января.

Напоминаем, это вынужденная мера из-за массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Просмотреть график стабилизационных почасовых отключений электроэнергии можно на официальном сайте Закарпатьеоблэнерго. Проверить свою очередь можно в чат-ботах в телеграмме и вайбере.

"Экономьте, пожалуйста, электроэнергию! Так мы приближаем победу!" – призывали энергетики.



График отключения света на Закарпатье 14 января / Фото Закарпатьеоблэнерго

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