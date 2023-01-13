В Закарпаттяобленерго зазначили, що графіки відключень складені відповідно до лімітів, які визначає і доводить усім областям НЕК "Укренерго".

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Де на Закарпатті не буде світла 14 січня

Закарпаттяобленерго оприлюднило прогнозовані години відключення електроенергії на 14 січня.

Нагадуємо, це вимушена міра через масовані російські обстріли української енергетичної інфраструктури,

– мовиться у повідомленні.

Переглянути графік стабілізаційних погодинних відключень електроенергії можна на офіційному сайті Закарпаттяобленерго. Перевірити свою чергу можна в чат-ботах в телеграмі та вайбері.

"Заощаджуйте, будь ласка, електроенергію! Так ми наближаємо перемогу!" – закликали енергетики.



Графік відключення світла на Закарпатті 14 січня / Фото Закарпаттяобленерго

Що відбувається зі світлом в Україні: коротко