В Закарпаттяобленерго зазначили, що графіки відключень складені відповідно до лімітів, які визначає і доводить усім областям НЕК "Укренерго".
Варто прочитати Куди звертатися, якщо зникло світло: ДТЕК опублікував важливі телефони та соцмережі
Де на Закарпатті не буде світла 14 січня
Закарпаттяобленерго оприлюднило прогнозовані години відключення електроенергії на 14 січня.
Нагадуємо, це вимушена міра через масовані російські обстріли української енергетичної інфраструктури,
– мовиться у повідомленні.
Переглянути графік стабілізаційних погодинних відключень електроенергії можна на офіційному сайті Закарпаттяобленерго. Перевірити свою чергу можна в чат-ботах в телеграмі та вайбері.
"Заощаджуйте, будь ласка, електроенергію! Так ми наближаємо перемогу!" – закликали енергетики.
Графік відключення світла на Закарпатті 14 січня / Фото Закарпаттяобленерго
Що відбувається зі світлом в Україні: коротко
- Заступник голови КМДА Микола Поворозник 11 січня заявив, що невдовзі Києву не загрожуватиме повний блекаут. Проте попри оптимістичні прогнози, столиця готується до будь-якого розвитку подій.
- Своєю чергою, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що після потепління у Києві можна буде розраховувати на покращення ситуації з електроенергією. Однак воно не буде таким різким, як хотілося б.
- Натомість глава Укренерго заявив, що якщо Росія не перестане завдавати обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то українці можуть повернутись до режиму відключень світла станом на листопад – грудень 2022 року. Однак при цьому він вважає сценарій блекауту "більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися в майбутньому".