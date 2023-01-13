І мовиться не лише про відключення електроенергії не по графіку. Тож у ДТЕК підказали громадянам куди можна звернутися у разі їхнього виникнення.

Актуальне Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Які складнощі можуть виникнути

Так, звертатися за відповідними номерами варто, якщо:

графік не співпадає з відключеннями світла,

немає інформації щодо відключення електроенергії та термінів її повернення,

не знайшли свою адресу у графіку стабілізаційних відключень.

Також у ДТЕК порекомендували зберегти наведені нижче контакти. Це дозволить у будь-який момент дізнатись, яка наразі ситуація з електропостачанням за вашою адресою.

Куди звертатися

Мешканці столиці України можуть зателефонувати за номерами:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

Якщо ви проживаєте у Київській області, то:

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Інформацію щодо виключення електроенергії у Дніпрі та області можна дізнатися за номерами:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Інформацію щодо відключень у Донецькій області вам нададуть за номерами:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Дані щодо відключень в Одеській області можна дізнатися за номерами:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Також отримати інформацію, яка вас цікавить, можна й за допомогою телеграм-бота:

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