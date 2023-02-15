Большинство областей Украины со светом: в каких городах не будут выключать электричество 15 февраля

Украинская энергосистема пережила уже четырнадцатую атаку противника. В некоторых регионах Украины применяются плановые и экстренные отключения света, однако ситуация улучшается.

Какая ситуация со светом в разных городах и регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

Важно В Укрэнерго рассказали, остались ли блэкауты в прошлом

Свет на Киевщине и Днепропетровщине

15 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В Одесской области – стабилизационные отключения

Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

В то же время из-за сетевых ограничений 15 февраля в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

Что со светом в Винницкой области

15 февраля ограничение электроснабжения в Винницкой области не планируется. Так, совместными усилиями энергетикам удается держать баланс генерации и потребления, а также распределение электроэнергии на необходимом уровне для обеспечения потребностей потребителей.

Ивано-Франковская область будет с электроэнергией

Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, 15 февраля отключений не будет.

Однако в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения по графикам.

Какая ситуация со светом в Ровненской области

Доведенный Укрэнерго "безлимит" мощности для Ровненщины сегодня позволяет не применять графики плановых отключений.

Объем генерации обеспечивает потребность в электрической энергии для региона, дефицита мощности нет, поэтому нет необходимости в ограничениях электроснабжения.

На Закарпатье все будут со светом

15 февраля в графике стабилизационных включений и отключений электроэнергии на Закарпатье будут только белые клетки, то есть все жители региона будут со светом.

Сумская область целый день будет со светом

15 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется. С 00:00 до 24:00 будут проведены измерения почасовой электрической нагрузки по Сумской области.

Что происходит с электроэнергией в Николаевской области

По состоянию на 8 утра 15 февраля в Николаевской области не установлены лимиты потребления электроснабжения. Дефицита в энергосистеме нет. Итак, свет в области будет целый день.

Полтавщина весь день будет со светом

15 февраля в Полтавской области не планируют отключать электроснабжение. Укрэнерго не предоставило лимиты по мощности в области.

Львовщина – без лимитов на свет

15 февраля во Львове и области не предусмотрены отключения электроэнергии.

Электроэнергия в Тернопольской области

15 февраля в Тернопольской области не будут применяться ограничения электроэнергии. То есть, в течение суток не будет отключения света.