Почти вся Украина – со светом: где будут выключать электричество 19 февраля

Ситуацию в украинской энергосистеме удалось несколько стабилизировать. Однако ракетные обстрелы россиян вносят неприятные перемены.

Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Свет на Сумщине

19 февраля в Сумах и области не планируют выключать электроэнергию по графику, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Будет ли свет в Ивано-Франковской области

Сегодня на Прикарпатье отключений электроэнергии не планируется. Так, Укрэнерго не лимитирует величину нагрузки на этот день.

Отключение света в Киеве и области

Из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения электроэнергии по графику. Киев – смотреть здесь, а Киевщина – здесь.

Жители Днепропетровщины будут со светом

Укрэнерго не предоставило ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет на Днепропетровщине.

В Одесской области – стабилизационные отключения

Из-за сетевых ограничений в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения.

Что со светом в Хмельницкой области

Энергетики сообщили, что 19 февраля свет на Хмельнитчине не будет выключаться.

Действуют ли графики на Запорожье

19 февраля в Запорожье и области почасовых отключений электроэнергии не запланировано, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В Харьковской области действует график почасовых отключений

"Харьковоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений электроэнергии с 20 февраля по 26 февраля.

Согласно этому графику, в городе Дергачи планируется ежедневное отключение электроэнергии с 07:00 до 10:00.

Что происходит со светом на Полтавщине

19 февраля в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет. Укрэнерго не довело лимиты потребления электрической мощности.

Будут ли выключать свет на Николаевщине

Сегодня, 19 февраля, на территории Николаевщины не планируют вводить графики отключения электричества, сообщает "Николаевоблэнерго".