Отключение света в Украине 23 февраля: графики и перечень городов

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от многочисленных массированных ударов врага. Во многих регионах продолжаются стабилизационные отключения света.

О том, какая ситуация в отдельных регионах читайте в материале 24 Канала.

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Свет в Ивано-Франковске

Мэр города Руслан Марцинкив проинформировал, что 23 февраля Укрэнерго не лимитирует потребление электрической энергии в Прикарпатье, поэтому у жителей области есть еще один день без лимитов электроснабжения.

Однако, отмечает Марцинкив, в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения по графикам. Об изменениях "Прикарпатьяоблэнерго" будет сообщать дополнительно в своем телеграме.

Какая ситуация в Киеве, Одессе и Днепре

В четверг, 23 февраля Укрэнерго позволило не выключать свет в Киеве, Киевской, и Днепропетровской областях. Однако предупреждают, что в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Также добавим, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений. Просмотреть их можно по ссылке.

В Запорожской области свет не будут выключать

В этот день жители Запорожской области без лимитов будут пользоваться электроэнергией.

В случае, если уровень энергопотребления будет превышать производство, могут быть введены стабилизационные отключения. Потребители региона поделены на три очереди. Ознакомиться со списком адресов для каждой из очередей можно по ссылкам: 1 очередь, 2 очередь , 3 очередь .

Свет в Хмельницкой области

Для потребителей электроэнергии Хмельницкой области сегодня день пройдет со светом. Графики отключений не будут применяться.

Что со светом в Сумской области

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что 23 февраля отключение электроэнергии по графику в Сумах и области не планируется.

На Волыни также будет свет

Выключать свет в области сегодня не планируют. Актуальную информацию о возможных отключениях оперативно размещают в телеграм-канале "Волыньоблэнерго".

На Закарпатье не планируют вводить ограничения

23 февраля в Закарпатье выключать свет не планируют. Ознакомиться с графиком возможных отключений можно по ссылке.

Что со светом в Виннице

В Винницкой области тоже не планируют выключать электроэнергию. Однако в случае применения плановых ограничений электроснабжения узнать свою очередь можно по ссылке.

В Николаевской области – без ограничений

В Николаевской области не вводили лимиты по электроэнергии 23 февраля.

О ситуации с электроснабжением и отключениями света оперативно информируют на странице "Николаевоблэнерго" в фейсбуке.

Сколько света потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Будут ли выключать свет на Полтавщине

23 февраля 2023 в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет.

Посмотреть расписание отключений света на февраль в области можно по ссылке.

Ровненская область 23 февраля – со светом

Укрэнерго не доказало лимиты в Ровненской области. При применении стабилизационных отключений света актуальные графики можно посмотреть здесь.

Какая ситуация в Тернопольской области

В "Тернопольоблэнерго" опубликовали график отключений света с 20 по 26 февраля.

График отключений света на 23 февраля / Фото "Тернопольоблэнерго"

Зеленым цветом обозначены часы, в которые не планируется отключение света, желтым цветом – возможны отключения, а красным – отключение электроэнергии.

В Черкасской области будет свет

23 февраля жители области будут пользоваться электроэнергией без ограничений. Однако при дефиците электроэнергии в области могут ввести стабилизационные отключения.

Узнать расписание отключений электроэнергии, а также проверить свой адрес можно по ссылке.

Как рационально использовать электроприборы / Инфографика 24 Канала