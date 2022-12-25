Где в Украине не будет света 25 декабря: графики и города

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от российских обстрелов. Поэтому в Украине введены плановые и экстренные отключения света.

Графики отключения света является вынужденным шагом, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны после террористических атак врага. 24 канал публикует актуальную информацию об отключениях света в Украине на 25 декабря.

Кстати В Минэнерго назвали регионы-нарушители графиков отключения света

В Киеве экстренные отключения света

Самая сложная ситуация остается в Киеве и области. В Киеве происходят экстренные отключения света.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города.

В Одессе обновили графики

В настоящее время в Одессе действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно, перейдя по этой ссылке.

Графики отключений в Днепре

В Днепре, как и в Одессе, действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов.

Узнать есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно здесь.

Графики разделили на две категории: белый цвет на графике – в это время планируется включение света и серый цвет на графике – в эти часы света не будет.

Отключения пытаются производить так, чтобы электроснабжение отсутствовало не более четырех часов через пять часов наличия света.

Как выключают свет во Львове

Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают.

Во Львове графики отключений света разделили на 3 группы. Узнайте, когда по вашему адресу не будет света можно по этой ссылке.

Графики подачи света в Полтаве

В Полтаве опубликован график подачи света на 25 декабря. Свет в Полтаве будет в такие часы:

1 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;

2 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00;

3 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

В Черкасской области изменили часы отключений

В ночь с 24 на 24 произошло изменение часов отключения в двух очередях желтого графика в Черкасской области. На сегодняшний день он частично действует в Уманском районе: в Уманской, Паланской, Бабанской, Дмитрушковской, Ладыжинской, Монастырищенской и Христиновской теробщинах.

Так что с 25 декабря временной режим желтого графика будет таким:

1 очередь (часы отключения)

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00–15:00

18:00–21:00

2 очередь (часы отключения)

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00–18:00

21:00-24:00

На остальной территории области продолжают действовать зеленые графики.

Графики отключения света в Ровно

В Ровно опубликовали графики отключения света на 25 декабря. Графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Графики отключений света в Ровно доступны по этой ссылке;

графики отключений в Ровненской области можно найти здесь.

Отключение света в Хмельницком

В Хмельницком продолжают действовать 4 очереди отключения света. В воскресенье, 25 декабря, свет будут выключаться по следующему графику:

7:00-11:00 – ІІІ очередь

11:00-15:00 – IV очередь

15:00-19:00 – И очередь

19:00-23:00 – II очередь

Энергетики ожидают, что днем достаточно будет отключений одной очереди. В вечернее время сохраняется возможность отключений за двумя очередями. К какой очереди принадлежит твой дом можно посмотреть здесь.

Графики для Прикарпатья

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений на 25 декабря. Доведенный ночной предел для области на 25.12 неограничен. Схема отключений остается 4х4.

Ориентировочно:

1 очередь

С 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

2 очередь

С 11:00 до 15:00 и 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1 и 3.2

С 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

Подочереди 3.3 и 3.4

С 11:00 до 15:00 и 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточена подочередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Обесточена подочередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.

Стабилизационные отключения на Запорожье

В воскресенье, 25 декабря, в Запорожской области действуют стабилизационные графики отключения электроэнергии. По графику почасовые стабилизационные отключения начались в 00:00 с первой очереди.

Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с возможной небольшой задержкой.

Если ситуация в единой энергосистеме изменится и потребует введения аварийных или экстренных отключений, об этом будет сообщено дополнительно.

Узнать график отключения электроэнергии по своему адресу можно здесь.

Изменение графиков в Виннице

В Винницеоблэнерго сообщили об изменении графика отключений электроэнергии. В воскресенье, 25 декабря, свет будут выключать в соответствии с 3 очередями:

1 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

3 очередь: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.

Новый график для Буковины

Для Буковины Черновцыоблэнерго опубликовали новый график стабилизационных отключений электроэнергии.

Ночью буковинцы имели возможность пользоваться электроэнергией от 7 до 10 часов. Общее количество света в сутки будет составлять 15 часов на каждую группу.

Ознакомиться с графиком стабилизационных отключений, который опубликовало Черновцыоблэнерго, можно здесь.

Выключения на Волыни

Из-за повреждений объектов энергетики и в связи с отсутствием достаточной генерации тепловых и атомных электростанций на территории Волыни сохраняется дефицит мощности.

Волынеблэнерго разработало графики стабилизационных отключений. Ситуация динамическая – возможны экстренные отключения вне графика.

Ознакомиться с графиками можно по ссылке.