Отключение света в Украине 27 января: графики и перечень городов

После массированной вчерашней атаки по энергетическим объектам страны, ситуация со светом сложная. В большинстве областей действуют стабилизационные графики отключений.

В то же время в некоторых регионах ввели аварийные отключения. 24 Канал собрал актуальные данные о ситуации со светом в областях.

Важно Россия массированно атаковала Украину ракетами 26 января: все, что известно

В Киевской области действуют стабилизационные отключения

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграмм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.

В ДТЭК сообщили, что оператор Укрэнерго предоставил на 27 января лимиты, позволяющие применять графики стабилизационных отключений. В частности:

Киев – днем 991 МВт, ночью 663 МВт,

Киевщина – днем 708 МВт, ночью 609 МВт.

В Днепропетровской области также почасовые отключения

На Днепропетровщине днем лимит достигает 1200 МВт, ночью – 1208 МВт. Они разрешают использовать графики стабилизационных отключений. Ознакомиться с графиком можно за этой ссылкой.

В Одесской области продолжаются экстренные выключения

К сожалению, на территории Одесской области российские террористы 26 января повредили сразу два энергетических объекта. Поэтому в регионе применяют экстренные отключения света. Опубликованные ранее графики не действуют.

Как настроить сеть другого оператора / Инфографика 24 Канала

В Ровенской области действуют графики

Глава ОВА Виталий Коваль сообщил, что 27 января в Ровенской области свет будут выключать по графику. В частности:

Ровно – здесь,

Ровенская область – здесь.

Напомню, они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях,

– отметил Коваль.

Какая ситуация со светом в Запорожье

Из-за существенного превышения лимитов, на 9 утра, в Запорожье ввели аварийные отключения. Ожидаемый объем разгрузки составляет 70 МВт. Ориентировочная продолжительность действия аварийных отключений до 23:59.

Графики аварийных отключений касаются промышленных предприятий, а также незначительного количества бытовых потребителей, питаемых электросетями этих предприятий. Просмотреть график и узнать причину отключения можно на сайте облэнерго.

Отключение в Ивано-Франковской области

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало графики отключений света на 27 января.

1 очередь

Подочередь 1.3, 1.4

с 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены,

с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, с 18:00 до 19:00 –

возможные отключения.

2 очередь

Подочередь 2.1, 2.2

с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

с 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения

Подочередь 2.3, 2.4

с 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

с 03:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

с 05:00 до 06:00, 13:00 до 14:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочередь 3.1

с 01:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, с 20:00 до 22:00 – очередь будет с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

с 04:00 до 05:00, 14:00 до 15:00 и с 22:00 до 23:00 – возможны отключения

Подочередь 3.2

с 01:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 – очередь будет с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

с 04:00 до 05:00, 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 - возможны отключения

Подочередь 3.3, 3.4

с 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению применима 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. Обесточенная очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и 16:00 до 20:00.

В Хмельницкой области действуют графики

В Хмельницкой области 27 января будут действовать графики. Однако, по предварительным данным, будут отключены сразу 3 очереди. Среди периодов максимальной нагрузки – по два.

Узнать, к какой очереди принадлежит ваш дом, можно здесь.

Графики отключений света / фото "Хмельницкоблэнерго"

Что со светом в Винницкой области

По предварительной информации в Винницкой области, сегодня, 27 января, будут действовать графики почасовых обесточений. В частности:

1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Просмотреть график плановых и аварийных отключений можно в личном кабинете.

Во Львовской области аварийные отключения

Утром во "Львовоблэнерго" сообщили, что из-за превышения лимита потребления в области ввели аварийные отключения. Поэтому графики не действуют.

Актуальную информацию об отключениях по вашему адресу можно узнать на сайте облэнерго в разделе " Почему нет света", или с помощью чат-ботов в вайбере и телеграмме.

Как безопасно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала