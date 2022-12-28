Отключение света в Украине 28 декабря: графики и перечень городов

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от многочисленных массированных ударов врага. Во многих регионах продолжаются стабилизационные отключения света.

О том, какая ситуация в отдельных регионах читайте в материале 24 канала.

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Есть ли свет в Киеве

К сожалению, 28 декабря в Киеве все еще происходят экстренные отключения света. Враг нанес сильные повреждения местной энергетической инфраструктуре.

Поэтому графики почасовых отключений пока не действуют. Проверить отключение по адресу можно по ссылке.



Как пользоваться свечами безопасно / Инфографика 24 канала

Что известно о подаче электроэнергии в Сумскую область

Страна понемногу приходит в себя от нападений противника на критическую инфраструктуру. Энергетики работают, чтобы стабилизировать ситуацию в сети.

С 00:00 до 07:00 28 декабря в Сумах и регионе графики почасовых отключений отменят. Это означает, что ограничений по использованию света не будет.

С 08:00 28 декабря свет будут выключать в режиме +4/-2. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.

Какая ситуация со светом в Ровненской области

В Ровно и области в среду, 28 декабря, были введены графики почасовых отключений. Когда и где будут отключать свет в регионе, можно найти, перейдя по ссылке.

Город Ровно – перейти сюда.

Ровненщина – здесь.

Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА, предупредил граждан, что графики не точные на 100%. Они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

В Хмельницкой области – стабилизационные отключения

В Хмельницкой области сегодня работают графики почасовых обесточиваний. В то же время, ночью отключений не планируют.

Несмотря на это, в вечернее время вероятность отключений по двум очередям сохраняется. Это может произойти, если лимиты потребления будут превышены.

Свою очередь жители Хмельницкого и области могут найти здесь. Стабилизационные графики выглядят так:

7:00-11:00 – II очередь;

11:00-15:00 – I очередь;

15:00-19:00 – IV очередь;

19:00-23:00 – III очередь.

Свет на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обнародовала графики отключений на 28 декабря. Также добавила, что ночного лимита нет. Благодаря этому ночью в регионе не будет отключений.

1 очередь

Подочередь 1.1:

С 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 19:00 до 20:00 возможны выключения.

Подочередь 1.2:

С 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 22:00 до 23:00 возможны отключения.

Подочередь 1.3:

С 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 13:00 до 15:00 возможны выключения.

Подочередь 1.4:

С 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 11:00 до 13:00 возможны выключения.

2 очередь

Подочередь 2.1:

С 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – свет будет.

С 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 возможны отключения.

Подочередь 2.2:

С 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, с 23:00 до 24:00 – света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – свет будет.

С 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 возможны отключения.

Подочередь 2.3:

- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – свет будет.

С 09:00 до 11:00 возможны выключения.

Подочередь 2.4:

С 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – свет будет.

С 07:00 до 09:00 возможны выключения.

3 очередь

Подочередь 3.1 и 3.2:

С 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 21:00 до 23:00 – возможные отключения.

Подочередь 3.3 и 3.4:

С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – света не будет.

С 00:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – свет будет.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00. Возможны отключения также с 15:00 до 17:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00. Возможны отключения с 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00.

Обесточивание в Черновцах

В Черновцах и регионе 28 декабря будут также действовать стабилизационные отключения света. Найти свою группу можно здесь.

График отключений для Черновицкой области / Фото "Черновцыоблэнерго"

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Отсутствие света на Волыни

В ЧАО "Волыньоблэнерго" обнародовали графики стабилизационных отключений на 28 декабря. К ним можно перейти по ссылке.

В то же время энергетики предупреждают, что фактическая ситуация может отличаться от указанной в графике. Возможны аварийные или экстренные отключения.

График отключений электроэнергии в Винницкой области

В украинской энергосистеме сохраняется дефицит мощности из-за повреждений ключевых объектов магистральных сетей по территории Украины. Поэтому украинцев просят экономно использовать электроэнергию.

В Винницкой области 28 декабря продолжаются почасовые отключения за очередями. Они выглядят так:

1 очередь: 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:00.

2 очередь: 07:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00.

3 очередь: 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00.

Если графики не совпадают с реальной ситуацией более 4 часов, потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, через бот, или звонить по телефону в колл-центр 0 800 217 217.

Свою очередь можно найти по ссылке. Или использовать телеграм-бота.

Когда будут отключать электроэнергию на Закарпатье

"Закарпатьеоблэнерго" сообщило, что обесточивать регион 28 декабря будут по графикам. Заметим, что они будут действовать, если не придется вводить экстренные или аварийные отключения.

Графики отключений на 28 декабря / "Закарпатьеоблэнерго"

Что означают цвета:

белый – свет есть;

желтый, зеленый, оранжевый, синий – нет.

Есть ли свет во Львовской области

28 декабря в области продолжают действовать веерные отключения света по графику. В общей сложности электроэнергию львовянам будут подавать по 8 часов в день.

Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

Список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться.

В общей сложности есть 3 очереди для отключений. Свою группу можно узнать здесь.

Подача электроэнергии в Полтавскую область

В Полтавской области, как и в большинстве регионов Украины, 28 декабря продолжаются стабилизационные обесточивания. Они происходят по трем очередям.

Электроэнергия будет в такие часы:

1 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30.

2 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00.

3 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00.

В Днепре и области свет будут выключать по графику

В ДТЭК "Днепровские электросети" поделились графиками отключений на среду, 28 декабря. В этот день в Днепропетровской области будут стабилизационные обесточивания.

В то же время, для потребителей составили новые графики отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Чтобы узнать, когда не будет света по вашему адресу, перейдите сюда.

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