Отключение света в Украине 30 декабря: графики и перечень городов

Россия в четверг, 29 декабря, снова массированно атаковала Украину, что снова навредило нашей энергосистеме. Из-за атак оккупантов энергетики делают все, чтобы у украинцев было светло.

Какая ситуация со светом в городах Украины рассказывает 24 канал.

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Какая ситуация в Киеве

В столице происходят экстренные отключения света. Графики отключений электроэнергии, которые были составлены ранее, не действуют. Следить за ситуацией и проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Заметим, что всю прошлую неделю энергетики столицы работали над питанием энергосистемы. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба заверил, что даже после вчерашних атак врага, ситуация в столице значительно лучше, чем неделю назад.

График отключений света в Ровно

На 30 декабря в Ровно и области действуют плановые отключения электроэнергии. Актуальные графики можно просмотреть:

для города Ровно здесь ;

для Ровенской области – здесь.

Отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

На Волыни сейчас стабильная ситуация

В "Волыньоблэнерго" сообщили, что делают все возможное для соблюдения графиков стабилизационных отключений в соответствии с выделенным на область лимитом.

С актуальным графиком жители Волыни могут ознакомиться по ссылке.

Однако энергетики предупредили, что обязаны безотлагательно выполнять экстренные отключения вне графика, когда у НЭК "Укрэнерго" возникает необходимость сбалансировать энергосистему во избежание аварий на оборудовании.

Отключение света в Хмельницком

График отключений света в Хмельницкой области 30 декабря:

7:00-11:00 – ІІ очередь

11:00-15:00 – И очередь

15:00-19:00 – IV очередь

19:00-23:00 – вторая очередь

Чтобы проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом, перейдите по ссылке.

Отмечают, что вечером есть вероятность отключений по двум очередям.

График отключения света в Запорожье

30 декабря в Запорожье актуализировали график ограничений потребления света.

с 6:00 до 9:00 будет выключена первая очередь;

с 9:00 до 12:00 – вторая очередь;

с 12:00 до 15:00 – отключат третью очередь;

Далее очередь повторят – отключения снова будут продолжаться по 3 часа.



График света в Запорожье / Инфографика "Запорожьеоблэнерго"

Отключение в Черновцах

"Черновцыоблэнерго" обнародовали график отключений на 30 декабря. Найти свою группу можно по ссылке.

Графики света в Черновцах / Инфографика "Черновцыоблэнерго"

В Винницкой области почасовые отключения

Почасовые отключения электроэнергии действуют и в Винницкой области. На 30 декабря в облэнерго обнародовали график:

1 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

2 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 очередь: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Очередность плановых отключений можно посмотреть здесь.

В Днепре – плановые отключения

В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

В Днепропетровской области с 21 декабря вернулись к графикам отключения света. Ознакомиться с ним можно здесь.

В Одессе аварийные отключения света

Вражеская атака 29 декабря оставила более 400 тысяч абонентов без света в Одесской области. Были попадания по энергетической инфраструктуре региона. Сегодня в области и городе действуют аварийные отключения света. Проверить наличие текущих отключений и следить за ситуацией можно по ссылке.

Энергетикам требуется определенное время, чтобы стабилизировать систему и вернуться к почасовым отключениям. Следует отметить, что больше всего пострадали Одесса и Одесский район.

Кратко о массированной атаке россиян