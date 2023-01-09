Отключение света в Украине 9 января: графики и перечень городов

В Украине действуют стабилизационные отключения света из-за нехватки мощностей в электросети. Так, отключения электроэнергии возможны не только днем, но и ночью.

24 Канал публикует актуальные графики отключения света в регионах.

Обратите внимание В Киеве отключение по графикам: когда столица сможет перестать бояться блэкаута

Киев вернулся к графикам

Киев вернулся к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Что со светом в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 9 января:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Какая ситуация со светом в Хмельницкой области

Графики плановых отключений будут применяться исходя из лимитов, доведенных Укрэнерго.

График отключения света в Хмельницкой области 9 января:

7:00-11:00 – ІІ очередь;

11:00-15:00 – И очередь;

15:00-19:00 – IV очередь;

19:00-23:00 – III очередь.

В случае экономного использования электроэнергии отключения могут быть короче, или их может не быть. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть по ссылке.

На Прикарпатье не будет электричества

1 очередь:

Подочереди 1.1,1.2

С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3,1.4

С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1,2.2

С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подчерки 2.3,2.4

С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1

С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очередь будет выключена

С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.2

С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.3

С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена

С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.4

С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 – возможные отключения

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения

В Запорожской области действует график отключений



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

На Закарпатье увеличен период отключения света

В "Закарпатьеоблэнерго" вернулись к стабилизационным отключениям электроэнергии. Поэтому графики отключений света на 9 января выглядят так:



Отключение света на Закарпатье / "Закарпатьеоблэнерго"

В Харьковской области обновили график отключений света

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области. Новый график будет действовать с 9 по 15 января.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей:

1 очередь 08:00 – 11:00;

2 очередь 09:00 – 12:00;

3 очередь 10:00 – 13:00;

4 очередь 11:00 – 14:00;

5 очередь 12:00 – 15:00;

6 очередь 13:00 – 16:00;

7 очередь 14:00 – 17:00;

8 очередь 15:00 – 18:00;

9 очередь 17:00 – 20:00;

10 очередь 18:00 – 21:00;

11 очередь 19:00 – 22:00;

12 очередь 07:00 – 10:00.

График отключения света в Харькове и области можно посмотреть по ссылке.

В Днепропетровской области будут выключать электроэнергию

В Днепре и области 9 января будут выключать свет по графикам. Их можно посмотреть по ссылке.

В Одесской области снова действуют графики

В настоящее время в регионе действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

На Полтавщине применят график почасового отключения

9 января жителям Полтавской области энергетики будут отключать по одной очереди. Без света каждая будет по два часа, с электроснабжением – четыре часа.

Также лимит по мощностям в Полтавской области 9 января с 7:00 до 23:59 – 512 мегаватт. В случае его превышения будет выключаться дополнительная очередь.

С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – смотрите здесь.

Что происходит со светом в Винницкой области

Облэнерго опубликовало график почасовых отключений на 9 января:

1 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 очередь: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Будет ли электричество во Львовской области

Графики почасовых отключений электроэнергии по состоянию на утро 9 января во Львовской области не применяют. Но важно не превышать лимиты потребления. Выключите все неиспользуемые электроприборы. Если у вас нет питания и вы не знаете почему, обращайтесь во "Львовоблэнерго".

В правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за теплой погоды на праздничные дни снизилось потребление электроэнергии. Следовательно, почти не применяли отключения. Однако 5 января потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре ввели графики плановых отключений.

По словам Шмыгаля, враг может продолжить бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.