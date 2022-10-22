Где в Киеве не будет света: опубликовали график отключений

Сегодня утром в Киеве начались стабилизационные отключения света. Потребителей электроэнергии распределят на 3 группы, которые будут отключаться в определенный период времени.

По распоряжению НЭК Укрэнерго, в 08:38 В Киеве начались стабилизационные отключения света. В ДТЭК Киевские электросети опубликовали график адресов.

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Где в Киеве будут выключать электроэнергию

Всех потребителей электроэнергии Киева разделили на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени.

График отключений света в Киеве:

Отключения могут быть длиннее, чем 4 часа

Теперь не надо искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели. Проверить, будет ли у вас отключение света, можно по ссылке.

В компании подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более долгий промежуток времени.

В некоторых регионах выключат электроснабжение

Сегодня, 22 октября, российские захватчики снова ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Поражены объекты энергетики в Луцке и Ровно. Из-за этого во многих регионах вынуждены еще больше экономить электроэнергию.

Кроме этого, в трех регионах значительно вырос уровень поставок электричества. Речь идет о Киеве, Киевской области и Черниговщине. Поэтому Укрэнерго временно ограничивает потребление электроэнергии для этих областей.

Заметьте, что величина ограничения будет значительно меньше той, которая применялась 21 октября.

Что делать, если у вас исчезнет свет / инфографика 24 канал

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