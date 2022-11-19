Отключение света в Украине 19 ноября: перечень городов и графики
Борьба на энергетическом фронте продолжается. В результате ракетных атак россиян на энергосистему Украины Укрэнерго ввело почасовые графики отключений.
- 1Отключение света в Украине 19 ноября
- 2Отключение света в Киеве и области
- 3Отключение света в Ивано-Франковской области
- 4Отключение света в Одесской области
- 5Отсутствие электроэнергии во Львовской области
- 6Отсутствие света в Черновицкой области
- 7Отключение электроэнергии в Черкасской области
- 8Когда свет появится в Херсоне
Ограничения в потреблении электроэнергии необходимы, чтобы ремонтные бригады могли восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуть украинцам нормальную поставку света. Враг нанес действительно масштабные повреждения энергосистеме, поэтому нужно время, чтобы все починить, рассказывает 24 канал.
Как смотреть фильмы и сериалы, когда нет света и интернета: гайд от NetflixО графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграмм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
Отключение света в Украине 19 ноября
В Укрэнерго обрадовали украинцев приятной новостью. 19 ноября в стране предусмотрены только плановые отключения электроэнергии . Аварийные отключения сегодня вводить не планируют.
Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области,
– написали в компании.
Соответственно, во всех областях Украины свет будут отключать по графикам с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00. В Укрэнерго подчеркнули, что они не отключают конкретные дома, улицы или города, а лишь сообщают облэнерго об объемах, на которые нужно сократить потребление.
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Отключение света в Киеве и области
В киевской ДТЭК похвастались успехами. По их словам, Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему.
Это означает, что столица снова возвращается к графикам стабилизационных отключений. Найти их можно здесь .
Отключение света в Ивано-Франковской области
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обнародовала почасовой график отключения света в Прикарпатье. Узнать свою очередь можно на сайте Прикарпатьяоблэнерго.
График отключений в Ивано-Франковской области по состоянию на 19 ноября
- 08:00 – 10:00 – І, ІІ и ІІІ очередь Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лысецкой, Надвирнянской, Рожнятовской, Тлумацкой и Снятинской СЭЭМ.
- 10:00 – 12:00 – И очередь Калушской СЭЭМ.
- 12:00 - 14:00 - II очередь Снятинская и Рожнятовская СЭЭМ.
- 14:00 - 15:00 - II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лисецкая СЭЭМ.
- 15:00 - 16:00 - II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лысецкая, Косовская, Коломыйская СЭЭМ.
- 16:00 – 17:00 – ІІІ очередь Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ.
- 17:00 – 18:00 – ІІІ очередь Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская, Верховинская, Галицкая, Долинская, Коломыйская СЕЭМ.
- 18:00 – 19:00 – И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Косовская, Коломыйская, Ивано-Франковская, Рогатинская СЕЭМ.
- 19:00 – 20:00 – И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Коломыйская, Рогатинская СЕЭМ.
- 20:00 - 22:00 - II очередь Долинская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЭЭМ.
- 22:00 – 24:00 – И очередь Верховинская, Галицкая, Городенковская, Долинская СЭЭМ.
Когда лучше всего пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала
Отключение света в Одесской области
Стабилизационные отключения в Одесской области будут проходить по группам по графику . Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Там также подчеркнули, что возможна небольшая погрешность во времени, указанном в графиках. Говорят, что потребуется 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.
Отсутствие электроэнергии во Львовской области
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе по состоянию на 19 ноября. В городе и области будут продолжаться почасовые отключения.
Несмотря на это, глава ОВА подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной. По его словам, жители области должны быть готовы к возможным аварийным отключениям электроэнергии, в том числе без предупреждения и долговременным.
Отсутствие света в Черновицкой области
Руслан Запаранюк, глава Черновицкой ОВА, поделился , что энергетикам удалось наладить новые схемы электроснабжения и сбалансировать напряжение в регионе. Свет у буковинцев сегодня будут отключать по графику, опубликованному на сайте Черновцыоблэнерго.
Расписание плановых отключений света на Буковине / График из Черновцыоблэнерго
Также Запаранюк напомнил жителям региона о важности экономного потребления электроэнергии. Он поблагодарил всех тех, кто бережно пользуется светом и электроприборами.
Отключение электроэнергии в Черкасской области
В Черкасской области объявили о зеленом графике отключений электроэнергии. Это означает, что свет будут выключаться по почасовому графику.
Отключения будут следующими очередями:
Что делать при длительных отключениях света / Инфографика Минреинтеграции
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Когда свет появится в Херсоне
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что ситуация со светом в Херсоне критическая. Он говорит, что в городе не действуют плановые графики отключения электроэнергии, ведь ее там вообще нет.
- Ремонтные работы усложняются из-за заминирования и разрушенных мостов. По словам Дмитрия Сахарука, 6 рабочих бригад уже направили туда для восстановления повреждений.
- Исполнительный директор ДТЭК добавил, что на освобожденных территориях уже начал появляться свет. По меньшей мере, 7 тысяч украинцев в 20 населенных пунктах снова имеют электроэнергию.