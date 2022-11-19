Отключение света в Украине 19 ноября: перечень городов и графики

Борьба на энергетическом фронте продолжается. В результате ракетных атак россиян на энергосистему Украины Укрэнерго ввело почасовые графики отключений.

Ограничения в потреблении электроэнергии необходимы, чтобы ремонтные бригады могли восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуть украинцам нормальную поставку света. Враг нанес действительно масштабные повреждения энергосистеме, поэтому нужно время, чтобы все починить, рассказывает 24 канал.

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Отключение света в Украине 19 ноября

В Укрэнерго обрадовали украинцев приятной новостью. 19 ноября в стране предусмотрены только плановые отключения электроэнергии . Аварийные отключения сегодня вводить не планируют.

Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области,

– написали в компании.

Соответственно, во всех областях Украины свет будут отключать по графикам с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00. В Укрэнерго подчеркнули, что они не отключают конкретные дома, улицы или города, а лишь сообщают облэнерго об объемах, на которые нужно сократить потребление.

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Отключение света в Киеве и области

В киевской ДТЭК похвастались успехами. По их словам, Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему.

Это означает, что столица снова возвращается к графикам стабилизационных отключений. Найти их можно здесь .

Отключение света в Ивано-Франковской области

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обнародовала почасовой график отключения света в Прикарпатье. Узнать свою очередь можно на сайте Прикарпатьяоблэнерго.

График отключений в Ивано-Франковской области по состоянию на 19 ноября

08:00 – 10:00 – І, ІІ и ІІІ очередь Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лысецкой, Надвирнянской, Рожнятовской, Тлумацкой и Снятинской СЭЭМ.

– І, ІІ и ІІІ очередь Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лысецкой, Надвирнянской, Рожнятовской, Тлумацкой и Снятинской СЭЭМ. 10:00 – 12:00 – И очередь Калушской СЭЭМ.

– И очередь Калушской СЭЭМ. 12:00 - 14:00 - II очередь Снятинская и Рожнятовская СЭЭМ.

- II очередь Снятинская и Рожнятовская СЭЭМ. 14:00 - 15:00 - II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лисецкая СЭЭМ.

- II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лисецкая СЭЭМ. 15:00 - 16:00 - II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лысецкая, Косовская, Коломыйская СЭЭМ.

- II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лысецкая, Косовская, Коломыйская СЭЭМ. 16:00 – 17:00 – ІІІ очередь Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ.

– ІІІ очередь Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ. 17:00 – 18:00 – ІІІ очередь Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская, Верховинская, Галицкая, Долинская, Коломыйская СЕЭМ.

– ІІІ очередь Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская, Верховинская, Галицкая, Долинская, Коломыйская СЕЭМ. 18:00 – 19:00 – И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Косовская, Коломыйская, Ивано-Франковская, Рогатинская СЕЭМ.

– И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Косовская, Коломыйская, Ивано-Франковская, Рогатинская СЕЭМ. 19:00 – 20:00 – И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Коломыйская, Рогатинская СЕЭМ.

– И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Коломыйская, Рогатинская СЕЭМ. 20:00 - 22:00 - II очередь Долинская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЭЭМ.

- II очередь Долинская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЭЭМ. 22:00 – 24:00 – И очередь Верховинская, Галицкая, Городенковская, Долинская СЭЭМ.



Когда лучше всего пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Отключение света в Одесской области

Стабилизационные отключения в Одесской области будут проходить по группам по графику . Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Там также подчеркнули, что возможна небольшая погрешность во времени, указанном в графиках. Говорят, что потребуется 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

Отсутствие электроэнергии во Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе по состоянию на 19 ноября. В городе и области будут продолжаться почасовые отключения.

График отключений во Львове и области / Скриншот из Львовоблэнерго

Несмотря на это, глава ОВА подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной. По его словам, жители области должны быть готовы к возможным аварийным отключениям электроэнергии, в том числе без предупреждения и долговременным.

Отсутствие света в Черновицкой области

В Львовоблэнерго сообщили, что линии электропередач, где есть объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения,. Эти строения нельзя оставлять без электроэнергии. Соответственно, свет будет весь день у тех потребителей, которые подключены к этим линиям.

Руслан Запаранюк, глава Черновицкой ОВА, поделился , что энергетикам удалось наладить новые схемы электроснабжения и сбалансировать напряжение в регионе. Свет у буковинцев сегодня будут отключать по графику, опубликованному на сайте Черновцыоблэнерго.



Расписание плановых отключений света на Буковине / График из Черновцыоблэнерго

Также Запаранюк напомнил жителям региона о важности экономного потребления электроэнергии. Он поблагодарил всех тех, кто бережно пользуется светом и электроприборами.

Отключение электроэнергии в Черкасской области

В Черкасской области объявили о зеленом графике отключений электроэнергии. Это означает, что свет будут выключаться по почасовому графику.

Отключения будут следующими очередями:

И очередь – график ;

– график ; II очередь – график ;

– график ; III очередь – график .



Что делать при длительных отключениях света / Инфографика Минреинтеграции

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Когда свет появится в Херсоне

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что ситуация со светом в Херсоне критическая. Он говорит, что в городе не действуют плановые графики отключения электроэнергии, ведь ее там вообще нет.

Ремонтные работы усложняются из-за заминирования и разрушенных мостов. По словам Дмитрия Сахарука, 6 рабочих бригад уже направили туда для восстановления повреждений.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что на освобожденных территориях уже начал появляться свет. По меньшей мере, 7 тысяч украинцев в 20 населенных пунктах снова имеют электроэнергию.

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