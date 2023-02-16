Почти во всех областях снова без графиков: где выключат свет 16 февраля

16 февраля 2023, 10:09
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В Украине значительно улучшилась ситуация со светом, поскольку в предыдущие дни не было дефицита мощности. Какая ситуация со светом в регионах Украины 16 февраля – далее в материале.

Известно, что в Укрэнерго на 16 февраля не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Однако в некоторых областях все-таки будут выключать свет.

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Какие графики отключения действуют в Киевской области

В Киевской области и в Киеве не будут выключать свет, ведь электричества достаточно для людей. Однако Киевские электросети предупредили жителей:

  • в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы;
  • тогда свет будут выключаться по графику почасовых отключений.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Какие отключения будут действовать на Днепропетровщине

В Днепропетровской области 16 февраля не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.

Также в этот день в области будут производить замеры электропотребления, чтобы определить более корректные лимиты при применении графиков.

Людей предупредили, что в случае отключения света свой график можно проверить здесь. Если там не будет информации, то свет мог исчезнуть из-за локальной аварии. Тогда следует обратиться к энергетикам через страницу в фейсбуке или оставить заявку через кол-центр.

В Одесской области будут выключать свет

В Одесской области и Одессе будут действовать стабилизационные отключения электричества.

Ведь ситуация в регионе до сих пор сложная из-за сетевых ограничений на оборудовании Укрэнерго. Они вступили в силу после масштабной аварии на подстанции 4 февраля 2023 года.

Сейчас энергетики ДТЭК помогают Укрэнерго ремонтировать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее устранить сетевые ограничения в Одесской области.
– заявили в компании.

Там объяснили, что с 4 февраля энергетики уже устранили 10 аварий на высоковольтных сетях, 67 – на линиях среднего напряжения и 760 – на сетях низкого напряжения.

Где не будут выключать свет

Электроэнергию в течение 16 февраля не будут выключать в:

  • Николаевской;
  • Ровенской;
  • Ивано-Франковский;
  • Запорожский;
  • Хмельницкий;
  • Львовской;
  • Тернопольской;
  • Сумской;
  • Закарпатской;
  • Полтавской;
  • Винницкой областях.

Однако людей предупредили, что, например, вечером в северных общинах Хмельницкой области могут применяться график почасовых отключений для основных очередей. "Львовоблэнерго" в случае применения отключений пообещало сообщить дополнительно.

Россияне массированно атаковали Украину

  • В ночь на 16 февраля Россия снова массированно атаковала Украину. На этот раз цель была аналогична предыдущим – повредить объекты критической инфраструктуры.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что есть попадание вражеских ракет на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
  • Чиновник рассказал, что россияне изменили тактику – теперь они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но наша ПВО справилась с большинством вражеских ракет и беспилотников, уничтожив по меньшей мере 16 из 32 ракет.

Автор: Діана Квасневська