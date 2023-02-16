Почти во всех областях снова без графиков: где выключат свет 16 февраля

В Украине значительно улучшилась ситуация со светом, поскольку в предыдущие дни не было дефицита мощности. Какая ситуация со светом в регионах Украины 16 февраля – далее в материале.

Известно, что в Укрэнерго на 16 февраля не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Однако в некоторых областях все-таки будут выключать свет.

Читайте также Во Львове и области повреждены почти все электроподстанции: как городу удается быть со светом

Какие графики отключения действуют в Киевской области

В Киевской области и в Киеве не будут выключать свет, ведь электричества достаточно для людей. Однако Киевские электросети предупредили жителей:

в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы;

тогда свет будут выключаться по графику почасовых отключений.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Какие отключения будут действовать на Днепропетровщине

В Днепропетровской области 16 февраля не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.

Также в этот день в области будут производить замеры электропотребления, чтобы определить более корректные лимиты при применении графиков.

Людей предупредили, что в случае отключения света свой график можно проверить здесь. Если там не будет информации, то свет мог исчезнуть из-за локальной аварии. Тогда следует обратиться к энергетикам через страницу в фейсбуке или оставить заявку через кол-центр.

В Одесской области будут выключать свет

В Одесской области и Одессе будут действовать стабилизационные отключения электричества.

Ведь ситуация в регионе до сих пор сложная из-за сетевых ограничений на оборудовании Укрэнерго. Они вступили в силу после масштабной аварии на подстанции 4 февраля 2023 года.

Сейчас энергетики ДТЭК помогают Укрэнерго ремонтировать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее устранить сетевые ограничения в Одесской области.

– заявили в компании.

Там объяснили, что с 4 февраля энергетики уже устранили 10 аварий на высоковольтных сетях, 67 – на линиях среднего напряжения и 760 – на сетях низкого напряжения.

Где не будут выключать свет

Электроэнергию в течение 16 февраля не будут выключать в:

Николаевской;

Ровенской;

Ивано-Франковский;

Запорожский;

Хмельницкий;

Львовской;

Тернопольской;

Сумской;

Закарпатской;

Полтавской;

Винницкой областях.

Однако людей предупредили, что, например, вечером в северных общинах Хмельницкой области могут применяться график почасовых отключений для основных очередей. "Львовоблэнерго" в случае применения отключений пообещало сообщить дополнительно.

Россияне массированно атаковали Украину