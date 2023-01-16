Отключение света в Украине 16 января: графики и перечень городов

Из-за массированных ракетных атак на объекты критической инфраструктуры ситуация в энергетике остается тяжелой, однако контролируемой. В некоторых регионах нашего государства действуют графики стабилизационных отключений.

В этом материале 24 Канал рассказывает об актуальной информации об отключении электроэнергии в разных областях Украины.

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Графики отключений в Ровненской области

Графики плановых отключений электроэнергии:

в Ровно – здесь;

в Ровненской области – здесь.

Однако отмечают, что эти графики могут не совпадать с фактическими, при экстренных или аварийных отключениях.

В Запорожье действуют аварийные отключения

На 9 утра в области ввели аварийные отключения света. В регионе увеличивается продолжительность отключений для каждой очереди:

Первая очередь будет погашена с 14:00 до 18:00.

Вторая – с 09:00 до 13:00;

Третья – с 10:30 до 14:30;

После действия аварийных отключений света к потребителям вернутся плановые, которые будут действовать по графику:

Отключение в Запорожской области / Фото "Запорожьеоблэнерго"

Что со светом в Виннице

16 января в Виннице будут отключать электроэнергию, как всегда, поочередно:

1 очередь

00:00-04:00,

06:00-10:00,

12:00-16:00,

18:00–22:00;

2 очередь

02:00-06:00,

08:00-12:00,

14:00-18:00,

20:00-24:00;

3 очередь

00:00-02:00,

04:00-08:00,

10:00-14:00,

16:00-20:00,

22:00-00:00.

Графики отключений света в Виннице / Фото "Винницаоблэнерго"

Отключение в Черновцах

В Черновицкой области 16 января будут действовать плановые отключения. Выключать свет будут по группам. В какой группе находится ваш дом – смотрите по ссылке.

Выключение света в Черновцах / Фото "Черновцыоблэнерго"

Будут ли отключения на Волыни

В Волынской области 16 января будут действовать плановые отключения электроэнергии. Свет потребителям будут выключать каждые 4 часа.

График отключений можно просмотреть по ссылке.

Как будут выключать свет в Хмельницкой области

По предварительной информации, свет в Хмельницкой области будет выключаться по 1 очереди. Однако возможны одновременные отключения 2 очередей.

К какой очереди принадлежит ваш дом можно просмотреть здесь.

Как будут выключать свет в Хмельницкой области / Фото "Хмельницкоблэнерго"

Отключения в Полтаве

В "Полтаваоблэнерго" планируют отключать свет по две очереди, согласно графику почасовых отключений. Таким образом, жители Полтавщины будет 4 часа без света, и 2 – со светом.

С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке.

В Тернопольской области обновили графики

Следовательно, с 16 по 22 января в Тернопольской области будет действовать новый стабилизационный график почасовых отключений электроэнергии:

Новый график для тернополян / Фото "Тернопольоблэнерго"

В Киеве, Днепре и Одессе действуют экстренные отключения света

В Киеве, Днепропетровской и Одесской областях происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно:

в Киеве – здесь;

в Днепропетровской области – здесь.

в Одесской области – здесь.

Ситуация со светом во Львовской области

По состоянию на 9 утра во Львовской области 16 января применяют только график почасового отключения электроэнергии.

Графики отключения света во Львове:

Свет в Сумах

16 января по городу Сумы и области продолжает действовать график почасовых отключений в режиме -4/+2:

1 очередь

06.00–08.00;

10.00–14.00;

16.00–20.00;

22.00–24.00.

2 очередь

08.00–10.00;

12.00–16.00;

18.00–22.00.

3 очередь

08.00–12.00;

14.00–18.00;

20.00–24.00.

Как будут выключать свет в Кропивницком

Представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко сообщила, что 16 января с 8:00 график почасового отключения электроэнергии в Кропивницком такой: два часа свет есть, четыре нет.