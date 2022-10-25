В Ивано-Франковской области сформировали 10 очередей отключений потребителей. Каждую очередь будут выключать на 2 часа, а прекращение электроснабжения возможно несколько раз в течение суток.

Тема Может ли свет исчезнуть на несколько дней или даже месяцев

В Ивано-Франковской области вводят график аварийных отключений света

График аварийных отключений – это не график с датой и временем. Это список линий электропередач с указанной по каждой линии мощностью. Выключают линии электропередач, когда в энергосистеме необходимо снизить определенный объем нагрузки, а не отключить определенное количество домов, районов или конкретный населенный пункт,

– объяснила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Следовательно, невозможно предсказать точное время когда не будет света.

Важно. Ознакомиться с очередями, в какое время будут выключать свет в вашем населенном пункте, можно на сайте Прикарпатьеоблэнерго. Также об отключении и времени восстановления электроснабжения можно узнать в чат-боте "Прикарпатьеоблэнерго" в Viber, под кнопкой "Отсутствует свет".

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Веерные отключения света в Украине 25 октября

Ранее стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео