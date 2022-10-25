В Ивано-Франковской области сформировали 10 очередей отключений потребителей. Каждую очередь будут выключать на 2 часа, а прекращение электроснабжения возможно несколько раз в течение суток.
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В Ивано-Франковской области вводят график аварийных отключений света
График аварийных отключений – это не график с датой и временем. Это список линий электропередач с указанной по каждой линии мощностью. Выключают линии электропередач, когда в энергосистеме необходимо снизить определенный объем нагрузки, а не отключить определенное количество домов, районов или конкретный населенный пункт,
– объяснила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Следовательно, невозможно предсказать точное время когда не будет света.
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Веерные отключения света в Украине 25 октября
- 25 октября без электроэнергии находилась часть Киевской области. Стабилизационное отключение света в Киеве и области началось с 9:20.
- Также веерные отключения света ввели во Львове. Отключения касаются как жителей города, так и области, ориентировочно 3% от общей мощности.
Сейчас "Львовоблэнерго" формирует и готовит к обнародованию графики отключений на ближайшие дни.
- О том, что не будет света, предупреждали и жителей Закарпатья. Из-за ремонтно-восстановительных работ возможны временные отключения света в Раховском и Тячевском районах.
- Днем 25 октября большая часть Ровно осталась без электроснабжения из-за аварийной ситуации на одной из подстанций. Веерные отключения электроэнергии ввели и в Одесской и Николаевской областях.
Ранее стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео