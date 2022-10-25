Так, временные отключения света ввели в Закарпатье и Ивано-Франковской области. Об этом сообщили местные власти. Какие районы остались без света, информирует 24 канал.
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За соблюдением требований экономии света в Закарпатье следят мобильные группы
Глава Закарпатской ОВА сообщил, что на территории области проводят ремонтно-восстановительные работы. Возможны временные отключения света в Раховском и Тячевском районах.
Также Виктор Микита призвал население максимально снизить потребление электроэнергии. В частности, не включать свет без необходимости. Лучше отключить уличное освещение и наружную рекламу.
С сегодняшнего дня (25 октября – 24 канал) по всей области будут работать мобильные группы проверки выполнения требований экономии электроэнергии,
– подчеркнул глава Закарпатской ОВА.
Чиновник отметил, что мобильные группы сформировали из представителей Нацполиции, Закарпатьяоблэнерго, местного самоуправления и т.д.
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В Ивано-Франковской области также выключат свет
Так, электроэнергию планируют выключить в части населенных пунктов Ивано-Франковской области. В частности:
- в Дубовцах Ивано-Франковского района;
- Чернелицы Коломыйского района;
- в поселке Брошнев-Осада Калушского района;
- в Студинке Калушского района;
- в Завадке Калушского района,
- в селе Пасечная Надворнянского района;
- в селе Волчинец Ивано-Франковского городского совета.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Просим вашего понимания. Мы должны набраться терпения, выдержки, твердости духа. Продолжаем экономить электроэнергию. Только так мы победим,
– подчеркнула Онищук.
Городской голова Руслан Марцинкив отметил, что позже веерные отключения могут распространиться на всю территорию Ивано-Франковской области.
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В каких регионах отключают электроэнергию
- Во время массированной ракетной атаки оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры Украины. В части областей проблемы уже удалось решить. В других регионах на это могут уйти месяцы.
- Чтобы вернуть жителям как можно быстрее электроэнергию и починить поврежденные сети, пришлось ввести стабилизационные отключения света.
- В частности, 25 октября о веерных отключениях сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Чиновник отметил, что такие ограничения ввели во всех районах области и частично в самом городе Львов.
- Также без света снова была часть Киевской области. Стабилизационные мероприятия начались около 9:20. Детальнее читайте по ссылке в материале 24 канала.
- До этого Укрэнерго неоднократно предупреждало о выключении света и в других регионах Украины. В частности, в Харьковской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и т.д.
- Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в течение 10 – 20 октября оккупанты повредили более 400 объектов энергетической инфраструктуры.
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