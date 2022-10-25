Так, тимчасові вимкнення світла запровадили на Закарпатті та Івано-Франківщині. Про це повідомила місцева влада. Які райони залишилися без світла, інформує 24 канал.

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За дотримання вимог економії світла на Закарпатті стежать мобільні групи

Очільник Закарпатської ОВА повідомив, що на території області проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Тож можливі тимчасові відключення світла в Рахівському та Тячівському районах.

Також Віктор Микита закликав населення максимально зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикати світло без нагальної потреби. Краще вимкнути вуличне освітлення та зовнішню рекламу.

Відсьогодні (25 жовтня – 24 канал) по всій області будуть працювати мобільні групи перевірки виконання вимог економії електроенергії,
– підкреслив очільник Закарпатської ОВА.

Посадовець зазначив, що мобільні групи сформували з представників Нацполіції, Закарпаттяобленерго, місцевого самоврядування тощо.

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На Івано-Франківщині також вимкнуть світло

Так, електроенергію планують вимкнути у низні населених пунктів Івано-Франківської області. Зокрема:

  • у Дубівцях Івано-Франківського району;
  • Чернелиці Коломийського району;
  • у селищі Брошнів-Осада Калуського району;
  • у Студінці Калуського району;
  • у Завадці Калуського району,
  • у селі Пасічна Надвірнянського району;
  • у селі Вовчинець Івано-Франківської міської ради.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Просимо вашого розуміння. Ми мусимо набратися терпіння, витримки, твердості духу. Продовжуємо економити електроенергію. Тільки так ми переможемо,
– підкреслила Онищук.

Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що пізніше віялові відключення можуть поширитися на всю територію Івано-Франківщини.

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В яких регіонах відключають електроенергію

  • Під час масованої ракетної атаки окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України. У частині областей проблеми вже вдалося вирішити. В інших регіонах для цього можуть знадобитися місяці.
  • Аби якнайшвидше повернути жителям електроенергію та полагодити пошкоджені мережі, довелося запровадити стабілізаційні відключення світла.
  • Зокрема, 25 жовтня про віялові відключення повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Посадовець зазначив, що такі обмеження запровадили у всіх районах області та частково у самому місті Львів.
  • Також без світла знову була частина Київщини. Стабілізаційні заходи розпочалися близько 09:20. Детальніше читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.
  • Напередодні Укренерго неодноразово попереджало при вимкнення світла і в інших регіонах України. Зокрема, на Харківщині, Житомирщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині тощо.
  • Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що упродовж 10 – 20 жовтня окупанти пошкодили понад 400 об'єктів енергетичної інфраструктури.

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