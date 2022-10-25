Так, тимчасові вимкнення світла запровадили на Закарпатті та Івано-Франківщині. Про це повідомила місцева влада. Які райони залишилися без світла, інформує 24 канал.

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За дотримання вимог економії світла на Закарпатті стежать мобільні групи

Очільник Закарпатської ОВА повідомив, що на території області проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Тож можливі тимчасові відключення світла в Рахівському та Тячівському районах.

Також Віктор Микита закликав населення максимально зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикати світло без нагальної потреби. Краще вимкнути вуличне освітлення та зовнішню рекламу.

Відсьогодні (25 жовтня – 24 канал) по всій області будуть працювати мобільні групи перевірки виконання вимог економії електроенергії,

– підкреслив очільник Закарпатської ОВА.

Посадовець зазначив, що мобільні групи сформували з представників Нацполіції, Закарпаттяобленерго, місцевого самоврядування тощо.

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На Івано-Франківщині також вимкнуть світло

Так, електроенергію планують вимкнути у низні населених пунктів Івано-Франківської області. Зокрема:

у Дубівцях Івано-Франківського району;

Чернелиці Коломийського району;

у селищі Брошнів-Осада Калуського району;

у Студінці Калуського району;

у Завадці Калуського району,

у селі Пасічна Надвірнянського району;

у селі Вовчинець Івано-Франківської міської ради.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Просимо вашого розуміння. Ми мусимо набратися терпіння, витримки, твердості духу. Продовжуємо економити електроенергію. Тільки так ми переможемо,

– підкреслила Онищук.

Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що пізніше віялові відключення можуть поширитися на всю територію Івано-Франківщини.

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В яких регіонах відключають електроенергію

Під час масованої ракетної атаки окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України. У частині областей проблеми вже вдалося вирішити. В інших регіонах для цього можуть знадобитися місяці.

Аби якнайшвидше повернути жителям електроенергію та полагодити пошкоджені мережі, довелося запровадити стабілізаційні відключення світла.

Зокрема, 25 жовтня про віялові відключення повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Посадовець зазначив, що такі обмеження запровадили у всіх районах області та частково у самому місті Львів.

Також без світла знову була частина Київщини. Стабілізаційні заходи розпочалися близько 09:20. Детальніше читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.

Напередодні Укренерго неодноразово попереджало при вимкнення світла і в інших регіонах України. Зокрема, на Харківщині, Житомирщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині тощо.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що упродовж 10 – 20 жовтня окупанти пошкодили понад 400 об'єктів енергетичної інфраструктури.

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