В Івано-Франківській області сформували 10 черг відключень споживачів. Кожна черга буде вимикатися на 2 години й припинення електропостачання можливе декілька разів протягом доби.

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На Івано-Франківщині запроваджують графік аварійних вимкнень світла

Графік аварійних вимкнень – це не графік із датою та часом. Це перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю. Вимикають лінії електропередач тоді, коли в енергосистемі необхідно знизити певний обсяг навантаження, а не відключити певну кількість будинків, районів чи конкретний населений пункт,

– пояснила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Відтак, неможливо передбачити точний час, коли не буде світла.

Важливо. Ознайомитися з чергами, в який час вимикатимуть світло у вашому населеному пункті, можна на сайті Прикарпаттяобленерго. Також про вимкнення і час відновлення електропостачання можна дізнатися у чат-боті "Прикарпаттяобленерго" у Viber, під кнопкою "Відсутнє світло".

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Віялові відключення світла в Україні 25 жовтня

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