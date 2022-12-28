Как будет работать метро и наземный транспорт Киева в новогоднюю ночь

Городские власти призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время новогодне-рождественских праздников. Также в мэрии напомнили, что в новогоднюю ночь тоже действуют комендантский час и запрет пиротехники.

Городские власти призвали киевлян и гостей столицы соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других.

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Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Метрополитен в режиме перевозок, как и в другой день, будет работать до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30. Соответственно, после 23:00, а тем более после 00:00, общественный транспорт, в том числе метрополитен, не будут работать.

При этом во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена будут останавливаться.

Комендантский час отменять на Новый год не будут

Городские власти напомнили, что нужно неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

В новогоднюю ночь ничего не изменится. Городские власти призвали киевлян планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое через 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

Нарушители комендантского часа подвергают себя опасности и создают конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны города. Передвигаться по городу во время комендантского часа можно только на автомобиле, имеющем спецпропуск,

– говорится в сообщении.

Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы перейти к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

В Киеве действует запрет на реализацию и запуск фейерверков, салютов и пиротехнических средств. Так что правоохранители будут реагировать на такие случаи.