Графики не действуют: в Киевской области ввели экстренные отключения света

Жителям Киевской области сделали важное объявление. 15 декабря графики не будут действовать. На территории области – экстренное отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК. В компании отметили, что в настоящее время графики планового отключения света не будут работать. Рассказываем, какая обстановка в столице.

Читайте также Отключение электроэнергии в Украине: в каких регионах не будет света 15 декабря

Пытаются сбалансировать энергосистему

Экстренные отключения света вводятся, чтобы сбалансировать энергосистему. Кроме того, этот шаг позволит избежать аварий на оборудование, отмечают в ДТЭК.

Отметим, что соответствующие отключения касаются только жителей области. Пока энергетики делают все возможное для того, чтобы устранить проблемы.

В самом Киеве 15 декабря действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Их составили с учетом текущей ситуации в энергетической системе Украины. По этой ссылке вы можете проверить, когда и сколько не будет света в вашем доме.

Враг атаковал Киевскую область дронами-камикадзе

Напомним, что накануне российские военные пытались еще раз атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В этот раз под обстрелы врага попала Киевщина. На нее направили 13 иранских БпЛА.

Сама атака произошла 14 декабря. Около 06:00 в трех областях Украины прозвучали сирены – Киевской, Винницкой и Житомирской. Сначала были мысли об атаке дронами из Беларуси. Вскоре стало известно, что они были запущены с Юга, а сами беспилотники летели вдоль Днепра.

Оккупанты пытались атаковать энергетическую инфраструктуру Киевщины, но все 13 дронов-камикадзе сбили силы ПВО. К сожалению, не обошлось без последствий. Обломки БпЛА попали в одно административное здание в Шевченковском районе. Там же незначительные повреждения получили четыре жилых дома.

Кроме того, в Вишневом на Киевщине обломок дрона попал в жилой дом. В стене осталась дыра. К счастью, ни в Киеве, ни в области никто не пострадал.

В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк поблагодарил международных партнеров. Он отметил, что украинские защитники титанически прикрыли небо от очередной угрозы. Стало это возможным и благодаря тому, что за последний месяц Украина получила еще больше систем ПВО.

Подоляк подчеркнул, что "ваши системы ПВО спасают жизнь, но есть еще много работы". Таким образом, он мог намекнуть на то, что нужно поставлять нашему государству больше таких установок. Это позволит минимизировать вред, который ежедневно наносит враг.